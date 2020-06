Phụ nữ Nau Sri giúp nhau xây nhà đẹp

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện mô hình “Phụ nữ giúp nhau xây nhà đẹp”, chị em hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Nau Sri (xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) đã chung tay đóng góp kinh phí giúp hội viên khó khăn xây dựng được 25 căn nhà mới khang trang, sạch đẹp.

Nhà đẹp của chị em hội viên phụ nữ Nau Sri được xây dựng từ mô hình “Phụ nữ giúp nhau xây nhà đẹp”

Thôn Nau Sri hiện có 185 hội viên phụ nữ, trong đó có 155 hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những người phụ nữ người Mạ ở Nau Sri luôn sống chan hòa, yêu thương và chung tay giúp nhau vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong những năm qua, Chi hội Phụ nữ thôn Nau Sri đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trao “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”. Qua đó, Chi hội đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, mang ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo chị em hội viên tham gia. Trong đó, “Phụ nữ giúp nhau xây nhà đẹp” là mô hình ý nghĩa thu hút đông đảo chị em phụ nữ Nau Sri tham gia đóng góp kinh phí giúp nhau xây nhà mới, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Ka Thuyền - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nau Sri, chia sẻ: “Đối với phụ nữ chúng tôi, cuộc sống có muôn vàn việc phải làm và nhiều khó khăn phải vượt qua để xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc. Nhưng cái cốt lõi để gia đình hạnh phúc là cuộc sống phải được ổn định, có nhà ở kiên cố thì việc gì và dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng sẽ vượt qua. Từ suy nghĩ đó, năm 2016, Chi hội đã xây dựng mô hình “Phụ nữ giúp nhau xây nhà đẹp”, với mong muốn tất cả chị em ở Nau Sri đều xây được nhà đẹp, nhà kiên cố để ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Chính tinh thần đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn của chị em phụ nữ đã giúp Nau Sri đổi thay từng ngày. Cứ thế những căn nhà mới khang trang, sạch đẹp ngày mọc lên nhiều; những đường hoa, cây cảnh… tô thêm vẻ đẹp hiền hòa, bình dị cho Nau Sri. Sau hơn 3 năm triển khai mô hình “Phụ nữ giúp nhau xây nhà đẹp”, thu hút đông đảo chị em đóng góp kinh phí từ 5 - 20 triệu đồng/người để gây quỹ giúp các hội viên khó khăn xây nhà mới, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn vốn này, Chi hội đã hỗ trợ các hội viên vay (không lãi) xây 25 căn nhà khang trang, sạch đẹp trị giá từ 80 - 300 triệu đồng/căn.

Chị Ka Sy Din, một trong 25 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở Nau Sri được hỗ trợ vay vốn xây nhà, xúc động: “Trước đây, 6 người trong gia đình mình sống trong căn nhà gỗ xuống cấp khó khăn trăm bề. Nhờ sự chung tay giúp đỡ của chị em trong Chi hội cho mình vay gần 100 triệu đồng (không tính lãi) và cùng với số vốn tích góp được, gia đình mình đã xây dựng được căn nhà mới khang trang trị giá hơn 250 triệu đồng. Từ ngày có nhà mới, cuộc sống gia đình đã thay đổi hẳn. Vợ chồng, con cái có chỗ ăn, chỗ nghỉ và học tập khang trang, nên ai cũng vui tươi và hạnh phúc, là động lực để tất cả cùng vươn lên. Giờ gia đình cũng đã hoàn trả xong tiền vay mà chị em đã giúp đỡ và chú tâm làm ăn, đầu tư cho con cái học hành. Tới đây, khi có chị em trong thôn có nhu cầu xây nhà, mình cũng sẽ chung tay đóng góp chút kinh phí để giúp đỡ chị em”.

Theo bà Bùi Thị Lan - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lộc Nga, Chi hội Phụ nữ Nau Sri là điểm sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Với phương châm “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, các hoạt động giao lưu, chị tìm cách phổ biến rộng rãi tới chị em trong thôn biết cách làm ăn sao cho hiệu quả để thoát nghèo, cách chăm sóc con cái không bệnh tật, cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng... “Cùng với mô hình “Phụ nữ giúp nhau xây nhà đẹp”, ở Nau Sri còn có nhiều mô hình dân vận khác như “Tiết kiệm giúp nhau không lấy lãi”, “Thu gom rác thải”… thu hút đông đảo chị em hội viên và người dân tham gia bảo vệ sinh môi trường luôn xanh - sạch - đẹp và phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời, làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho chị em phụ nữ và trẻ em” - bà Bùi Thị Lan cho biết thêm.

Ngoài những mô hình trên, hiện tại Chi hội Phụ nữ thôn Nau Sri đang triển khai xây dựng mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc và Công an TP phát động; đồng thời, chung tay với các ban, ngành, đoàn thể của thôn thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bà Nguyễn Bùi Minh Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bảo Lộc, cho biết: “Đây là một mô hình hay và hiệu quả mang đậm dấu ấn của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”. Qua đó, cho thấy tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn của chị em phụ nữ thôn Nau Sri. Hội LHPN TP Bảo Lộc sẽ xem xét để nhân rộng mô hình này trong tất cả 5 thôn buôn có bà con đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn TP Bảo Lộc trong thời gian tới. Tin rằng, mô hình này sẽ mang lại hiệu quả cao, giúp bà con đổi thay cuộc sống, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

KHÁNH PHÚC