Cần tiếp tục xã hội hóa camera an ninh ở Đà Lạt

Gần 1.000 mắt camera an ninh đã được lắp đặt tại nhiều tuyến đường, hay những khu vực dân cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Hiệu quả hoạt động của hệ thống camera an ninh đã giúp lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, cũng như nắm bắt được tình hình tham gia giao thông ở tất cả các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn và những vi phạm về bảo vệ môi trường ở địa phương.

Công an Phường 9, TP Đà Lạt tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh

Đặc biệt, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, thông qua dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera an ninh đã giúp Công an TP Đà Lạt và công an các phường, xã điều tra, xác minh, làm rõ 486 vụ phạm pháp hình sự, với việc bắt xử lý trên 750 đối tượng; xác minh làm rõ và bắt 115 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; bắt 6 đối tượng dán quảng cáo cho vay không thế chấp; xác minh, bắt 12 đối tượng có lệnh truy nã; điều tra, làm rõ, xử lý hơn 150 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 12 vụ có đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Được biết, gần 10 tỷ đồng là số tiền mà các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt đóng góp để xây dựng hệ thống camera an ninh tại các phường, xã.

Tuy mô hình xã hội hóa camera an ninh đang phát huy hiệu quả, nhưng hiện tại mô hình này lại đang gặp phải khó khăn về kinh phí để lắp đặt các camera cũng như duy trì hệ thống truyền dẫn ổn định cần phải được xã hội hóa mới có thể duy trì hoạt động.

ĐAM TRỌNG