CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

34 năm tuổi đời, 11 năm tuổi ngành, Đại úy Hoàng Nguyễn Việt Tiến - Phó Đội trưởng, Phó Bí thư chi bộ Đội An ninh Văn hóa, Thể thao, Thông tin, Tuyên truyền, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã gặt hái được nhiều thành công mà ít ai đạt được.

Đại úy Hoàng Nguyễn Việt Tiến (đứng) đang hướng dẫn cán bộ trẻ tiếp cận công việc

Tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, có 6 năm làm công tác an ninh ở cơ sở, am hiểu về an ninh mạng nên năm 2015 Hoàng Nguyễn Việt Tiến được điều động về công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ. Chính ở đây, đặc biệt từ khi được giao làm Tổ trưởng Tổ An ninh mạng chuyên trách Hoàng Nguyễn Việt Tiến mới thể hiện hết sở trường công tác của mình.

Còn nhớ, chỉ hơn 1 tháng sau khi được điều về công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ, tháng 4/2015 phát hiện 1 vụ vẽ và phát tán lên mạng internet khẩu hiệu có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước tại huyện Đạ Tẻh, Tiến đã bắt tay vào truy tìm. Mặc dù dấu vết, chứng cứ mơ hồ và ít ỏi nhưng qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là biện pháp công nghệ cao, chỉ sau 3 ngày Tiến cùng đồng đội đã tìm ra người đã tán phát khẩu hiệu trên. Ba đối tượng thừa nhận bị các đối tượng phản động lôi kéo tham gia hội nhóm bí mật trên mạng xã hội, từ đó đã vẽ và tán phát các khẩu hiệu có nội dung xấu. Từ vụ việc này, Tiến cùng đồng đội và các đơn vị nghiệp vụ đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm 50 đối tượng khác có liên quan, phần nhiều là học sinh, sinh viên. Chuyên án này đã góp phần ngăn chặn và phá tan âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch lợi dụng kích động học sinh, sinh viên thực hiện các hoạt động chống Đảng, Nhà nước trong thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp.

Trong bối cảnh thời đại công nghệ 4.0, công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, thông tin trên mạng đa chiều, trong đó không ít thông tin xấu, độc, với chức năng nhiệm vụ được giao Hoàng Nguyễn Việt Tiến cùng đồng đội không chỉ truy tìm người gieo tin độc mà còn tăng cường viết bài phản bác, định hướng dư luận. Kể về những chiến công mà mình và đồng đội lập được, Hoàng Nguyễn Việt Tiến nhớ mãi quá trình bóc gỡ nhóm phản động lưu vong mang danh dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Vào thời điểm tháng 4/2017, Tiến phát hiện 1 đối tượng ở Cần Thơ đăng tải trên mạng xã hội “Hẹn gặp uống cà phê dân chủ tại Đà Lạt”. Với sự khéo léo, từ đối tượng này Tiến đã phát hiện ra 3 nhóm chống đối dưới hình thức ngoại vi của tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ với trên 10 đối tượng tại địa phương. Từ đây kế hoạch bóc gỡ được Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Bước sang năm 2020, khi đại dịch COVID -19 bùng phát trên toàn cầu, ở Việt Nam cũng xuất hiện nhiều tin độc liên quan đến đại dịch được đăng tải trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Chỉ trong 3 tháng cao điểm xảy ra đại dịch COVID-19, ở Lâm Đồng xuất hiện 33 vụ đăng tin sai sự thật về dịch bệnh và cả 33 vụ việc với 52 trường hợp đã được phát hiện, xử lý. Nhiều vụ đăng tin sai sự thật về COVID-19 làm Tiến và đồng đội trăn trở bởi đó chỉ là trò đùa, sự khờ khạo của những người đăng tin giả. Điển hình như một nhóm học sinh ở TP Đà Lạt đã làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đối với 1 bệnh nhân có kết luận dương tính với virus Corona, trong khi tại thời điểm đó Lâm Đồng chưa được cấp phép xét nghiệm COVID-19. Hay như chủ tài khoản facebook T.N. đã đăng thông tin về 1 người ở TP Đà Lạt bị nghi ngờ nhiễm virus Corona và đang bị cách ly chỉ vì nghe mẹ đi chợ về kể lại lời đồn đoán ngoài chợ. Hay như một nhóm học sinh tại huyện Đức Trọng đã bị cơ quan công an triệu tập làm việc vì làm giả quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên được nghỉ học phòng tránh dịch bệnh COVID-19, đã dùng phần mềm sửa ngày nghỉ học đến hết 30/4 và ngày ký văn bản là 1/4, sau đó gửi hình ảnh giả cho bạn bè trong nhóm kín xem như trò đùa trong ngày “Cá tháng Tư”.

Có lẽ ấn tượng nhất với Hoàng Nguyễn Việt Tiến là vụ bóc gỡ tin độc liên quan đến dịch COVID-19, tìm ra kẻ đăng tin sai sự thật với mục đích hãm hại người khác. Ở vụ việc này, mặc dù đối tượng sau khi đăng tải tin giả đã gỡ bỏ, xóa nick facebook nhưng Tiến và đồng đội đã truy theo dấu vết và tìm ra người thực hiện hành vi này là Đinh Vĩnh Sơn (SN 1993) trú tại Thôn 1, xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai. Với hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, ngày 10/4/2020 Đinh Vĩnh Sơn đã bị khởi tố bị can và bị TAND huyện Đạ Huoai xử phạt 9 tháng tù treo. Đây là trường hợp đầu tiên ở tỉnh Lâm Đồng cũng như trên cả nước bị xử lý hình sự về hành vi đăng tin sai sự thật liên quan đến đại dịch COVID-19.

Nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm với công việc, hòa đồng với đồng chí đồng đội, Hoàng Nguyễn Việt Tiến trở thành điểm tựa để cán bộ trẻ Tổ An ninh mạng học hỏi kinh nghiệm. Tiến cho rằng: “Truy tìm tin độc không chỉ có am hiểu kiến thức về công nghệ thông tin mà còn rất cần sự đam mê”. Với những cố gắng của bản thân mà từ năm 2015 trở lại đây, Hoàng Nguyễn Việt Tiến liên tục giành được danh hiệu thi đua, 5 lần được Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen, 10 lần được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Theo đó, nhiều năm Tiến được công nhận là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020. Tin rằng, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu ngành, đam mê với công việc, Đại úy Hoàng Nguyễn Việt Tiến sẽ còn tiến xa hơn nữa, gặt hái được nhiều thành công trong hành trình công tác của mình.

ĐỨC HUY