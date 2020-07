CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Xinh đẹp và cuốn hút với nụ cười luôn thường trực, ở chị luôn có một thứ năng lượng tích cực khiến người đối diện phải chú tâm lắng nghe. Họ tên của chị cũng khiến rất nhiều người mới nghe qua dễ lầm tưởng tới một người đàn ông. Nhưng chỉ khi đối diện mới thấy luôn có sự mềm mại đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam phía sau bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất “thép” của người chiến sĩ Công an Nhân dân (CAND).

Thiếu tá Bùi Hoài Văn trong một lần thăm và tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Đức Huy

Quê ở vùng đất Cố đô Ninh Bình, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất cực Nam của Tổ quốc (Cà Mau) nhưng Thiếu tá Bùi Hoài Văn lại chọn Lâm Đồng là quê hương thứ 2, là nơi dấn thân và cống hiến. Trước khi được điều động về nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Thiếu tá Bùi Hoài Văn đã có hơn 12 năm công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Chính ở môi trường đầy nhạy cảm ấy đã giúp chị trưởng thành hơn rất nhiều, và quan trọng nhất là sự điều chỉnh cũng như cân bằng hài hòa giữa các mâu thuẫn trong cuộc sống để chị có thể vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành tốt mỗi nhiệm vụ được giao. Đó còn là chức phận của một người phụ nữ trong gia đình, một người vợ, một người mẹ của hai đứa con và với trách nhiệm, nghĩa vụ của một người sĩ quan CAND trong vai trò nắm bắt tâm lý, cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi. Chưa nói tới việc làm tốt, với nhiều người để “tròn vai” một trong những điều kể trên ấy thôi đã là một việc khó. Nhưng ở Thiếu tá Bùi Hoài Văn luôn có sự dung hòa nhẹ nhàng đến kinh ngạc.

Để làm không những “tròn vai” mà còn làm rất tốt, nếu biết rằng chị còn là hậu phương vững chắc cho “ông xã” cũng là đồng nghiệp đang công tác trong lĩnh vực điều tra tội phạm; vẫn là người mẹ đảm đang, toàn tâm nuôi hai con nhỏ ăn học. Phần còn lại, bản thân chị là một trong 142 nữ cảnh sát tiêu biểu toàn quốc; được tuyên dương là phụ nữ Công an xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2010 - 2015 do Bộ Công an tổ chức; được Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng chứng nhận đạt mô hình điển hình dân vận khéo “Trách nhiệm, tận tụy trong cảm hóa và đem lại niềm tin hoàn lương cho người phạm tội”.

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát với chuyên ngành Cải tạo phạm nhân, kiến thức trường lớp giống như “tài sản” khởi nghiệp để chị bước vào đời, vào nghề. Nhưng những va đập thực tế từ môi trường trại giam, những diễn biến đầy phức tạp, nhất là yếu tố tâm lý từ các phạm nhân, những uẩn khúc lẩn khuất từ những hoàn cảnh, mảnh đời lầm lỡ, đã cho chị cái nhìn sâu sắc mang tính chiều sâu nhưng cũng vị tha và nhân văn hơn. Không còn bảo thủ và cứng nhắc với những nguyên tắc nghề nghiệp, chính trách nhiệm và niềm tự hào được khoác lên mình bộ sắc phục CAND đã giúp cho chị có thêm niềm tin, động lực để hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Hơn 4 năm đảm nhiệm vai trò Đội trưởng Đội Tham mưu Trại tạm giam Công an tỉnh, chị luôn là người chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về những vấn đề cơ bản trong công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; kịp thời giải quyết những vấn đề cơ bản nổi lên, đề xuất với lãnh đạo đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác công an, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý, giam giữ người bị kết án theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành phạt tù; chị còn là người tích cực nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của can phạm, phạm nhân, để kịp thời chấn chỉnh và hạn chế những sơ hở thiếu sót đến mức thấp nhất.

Ngoài công việc chuyên môn, Thiếu tá Bùi Hoài Văn còn là Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ sở, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, ở cương vị nào chị cũng luôn là người tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của đơn vị.

Chính sự năng nổ, nhiệt thành đó, chị đã chiếm được lòng tin và sự tín nhiệm của lãnh đạo cấp trên khi quyết định điều động chị về nắm giữ cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Công việc mới, lĩnh vực công tác hoàn toàn khác, thời gian chưa lâu, nhưng Thiếu tá Bùi Hoài Văn luôn có sự nỗ lực, cùng với sự linh hoạt đã giúp cho công tác Hội và phong trào phụ nữ Công an tỉnh có những hoạt động đạt kết quả ngoài mong đợi. Đến thời điểm hiện tại Bùi Hoài Văn và chị em Hội Phụ nữ cơ sở xây dựng và duy trì 42 mô hình, công trình, phần việc, góp phần đẩy mạnh chất lượng công tác chuyên môn; tổ chức 15 lượt thăm, tặng quà với tổng số tiền gần 300.000.000đ từ đóng góp của cán bộ, hội viên và kêu gọi các mạnh thường quân; tổ chức 17 đợt tuyên truyền pháp luật trong học sinh, cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa bàn dân cư...

Không thể kể hết những việc làm có ý nghĩa và thiết thực của Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã làm được trong thời gian qua. Nhưng ở đó, Thiếu tá Bùi Hoài Văn và những đồng nghiệp trong BCH Hội, hội viên trong toàn tỉnh đã có dấu ấn không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ CAND đầy năng động, tận tụy, trách nhiệm ngày càng tốt đẹp hơn trong con mắt của các tầng lớp nhân dân.

Sự quyết liệt, mềm mại của Thiếu tá Bùi Hoài Văn không chỉ giúp chị có được sự cân bằng, dung hòa giữa công việc và cuộc sống. Hơn thế, hình ảnh của chị cũng chính là thước đo mẫu mực, để có thể xóa đi ít ỏi những định kiến còn tồn tại ngoài xã hội, để người dân thêm tin yêu nhiều hơn hình ảnh đầy tốt đẹp của những người chiến sĩ CAND.

TUẤN LINH