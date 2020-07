Đà Nẵng: Rà soát hành trình, khoanh vùng nguồn lây ca nghi nhiễm

Liên quan đến ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV2, Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, khoanh vùng tìm nguồn lây nhiễm và lên các phương án xử lý...

Sau khi phát hiện ca bệnh nghi mắc COVID-19 tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện đã kịp thời phong tỏa toàn bộ, khẩn trương phun thuốc khử trùng các phòng khoa, khuôn viên bệnh viện. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trưa 24/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19.

Đó là nam bệnh nhân 57 tuổi, ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, có tiền sử nang trung thất, đã được phẫu thuật cách đây khoảng 2 năm.

Bệnh nhân đang sống chung với vợ và con gái tại quận Liên Chiểu. Người nhà cho biết 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.

Ngày 7/7, bệnh nhân đến chăm mẹ ruột (ở quận Ngũ Hành Sơn) tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. Ngày 10/7, mẹ của bệnh nhân chuyển Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ngày 16/7, bệnh nhân có đến tầng 3, khoa Can thiệp tim mạch-Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) để chăm sóc mẹ đang nằm viện.

Ngày 17/7, bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng trở về nhà, lúc này bệnh nhân có dấu hiệu sốt, cảm giác hơi mệt. Tối cùng ngày, đến nhà bà con cùng ở quận Liên Chiểu để dự tiệc.

Trưa 18/7, bệnh nhân có đi dự đám cưới ở một trung tâm tiệc cưới đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu. Hai ngày sau, người này ho, sốt và khạc ra đàm nên đến Bệnh viện C Đà Nẵng khám.

Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 08 giờ 25 phút. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoản viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện theo chương trình giám sát SVP (viêm phổi nặng do virus); đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân Covid-19 theo kế hoạch xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được ban hành.

Theo đó, kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7/2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy (+) với virus SARS-CoV-2. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều ngày 23/7/2020. Kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Trong đêm 23/7/2020, đã tiến hành gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang thực hiện sáng ngày 24/7/2020, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 24/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục gửi mẫu đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để công bố dịch.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh bệnh nhân và tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Trong 23/7, cơ quan chức năng đã lấy 103/103 mẫu tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C, gia đình bệnh nhân, con gái bệnh nhân và mẹ bệnh nhân, tất cả đều âm tính.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại Bệnh viện C, Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng.

Các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp đã được tiến hành. Trong đó, tổ chức họp khẩn, làm việc với Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để thống nhất phương án kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng và điều trị bệnh nhân.

Sở Y tế Đà Nẵng đã lập danh sách địa điểm bệnh nhân từng di chuyển đến, nhân viên, cán bộ y tế, người nhà, bệnh nhân nội trú từng tiếp xúc với bệnh nhân, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C, quán triệt tinh thần huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phối hợp điều trị, không để bệnh nhân tử vong.

Trước tình hình diễn biển của bệnh nhân, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C đã hội chẩn và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo thành phố, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế. Vào lúc 6h00 ngày 24/7/2020, bệnh nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Xây dựng phương án phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng theo hướng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19".

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng chỉ đạo chuyên môn đối với Bệnh viện C Đà Nẵng lập tức triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn, hạn chế bệnh nhân, người nhà, cán bộ y tế ra vào các vị trí, khoa, phòng bệnh nhân đã từng di chuyến đến cho đến khi các trường hợp liên quan có kết quả xét nghiệm âm tỉnh với virus SARS-CoV-2.

Nếu một trong các trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, lập tức điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, tiếp xúc gần với trường hợp tiếp xúc gần để cách ly ngay tại khu vực riêng biệt trong bệnh viện.

Sở Y tế chi dạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế trong công tác kiểm soát dịch bệnh tại địa phương và điều trị bệnh nhân; Tham mưu Ban Chi đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly vùng có dịch tại nơi lưu trú của bệnh nhân; chỉ đạo Bệnh viện C Đà Nẵng thiết lập biện pháp cách ly quy mô khoa, phòng hoặc toàn bệnh viện.

Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận điều trị bệnh nhân, huy động mọi nguồn lực điều trị tích cuc đối với bệnh nhân tại bệnh viện Đà Nẵng.

Sở Y tế Đà Nẵng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục phối hợp với Bệnh viện C Đà Nẵng, Trung tâm Y tế Liên Chiếu, Trung tâm Y tế quận Hải Châu và các đơn vị liên quan phun hoá chất Chloramin B khử trùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện, nhà bệnh nhân và các địa điểm liên quan.

Các đơn vị chuẩn bị các nội dung để thông báo người dân dã từng tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 14 ngày để chủ động theo dõi sức khỏe, báo cáo tỉnh trạng sức khỏe, đến cơ sở y tế để được tư vấn xét nghiệm và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế kịp thời (nếu cần thiết)./.

(Theo vietnam+)