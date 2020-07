Di Linh mở rộng các khúc cua Quốc lộ 28

Quốc lộ 28 là tuyến đường huyết mạch kết nối giữa các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông. Hiện nay, trên tuyến quốc lộ này, đoạn ngang qua địa bàn huyện Di Linh đường khá hẹp, có nhiều đèo và khúc cong, cua nguy hiểm. Để tạo điều kiện và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, thời gian qua huyện Di Linh đã triển khai thực hiện phương án đầu tư, mở rộng một số khúc cua trên tuyến Quốc lộ 28.

Nhiều đường cong, cua trên Quốc lộ 28 nay đã được mở rộng và bạt mái

Quốc lộ 28, đoạn ngang qua huyện Di Linh có chiều dài khoảng 100 km. Do điều kiện địa hình khá phức tạp, một số đoạn đường đèo dốc và có khá nhiều khúc cong, cua “tay áo” bị hạn chế tầm nhìn…, nên gây không ít khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Mặt khác, trong quá trình thiết kế thi công do mặt đường khá hẹp, nên tại các khúc cua đã hình thành một số đường cong có bán kính nhỏ, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Ông Hàn Văn Chúc - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Di Linh, cho biết: “Hạ tầng giao thông ở một số điểm trên địa bàn huyện Di Linh chưa đảm bảo, nhiều khúc cua tiềm ẩn mất an toàn giao thông, nhất là trên tuyến Quốc lộ 28, đoạn đi qua các xã Gung Ré, Gia Bắc, Sơn Điền, Tân Châu, Đinh Trang Thượng và thị trấn Di Linh. Trước tình hình trên UBND huyện Di Linh đã trích một phần ngân sách thực hiện chương trình đầu tư mở rộng các khúc cua để hạn chế mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện”.

Ông Vũ Bá Tiến ở xã Tân Thượng phản ánh: “Quốc lộ 28 vừa hẹp và nhiều cong, cua, vì vậy trước đây tại khúc cua núi chẻ giáp ranh giữa xã Tân Thượng với xã Tân Châu đã có trường hợp xe có thích thước, trọng tải lớn lật ngang. Hiện nay khúc cua này đã được mở rộng nên thông thoáng, rộng rãi và đảm bảo cho các phương tiện lưu thông được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thực trạng chung hiện nay của Quốc lộ 28 không chỉ mặt đường quá hẹp, mà hệ thống mương thoát nước còn nhiều bất cập, không đảm bảo, gây khó khăn trong đời sống sinh hoạt của người dân dọc trên tuyến đường cũng như các phương tiện tham gia giao thông trong mùa mưa”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các xe cộ, phương tiện có kích thước, trọng tải lớn lưu thông một cách dễ dàng, an toàn và thông suốt thì việc cải tạo, mở rộng các khúc cua, đường cong có bán kính nhỏ là giải pháp khá hữu hiệu.

Qua trao đổi với ông Trần Nhật Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, được ông cho biết: Để đảm bảo an toàn giao thông, UBND huyện Di Linh đã phối hợp với Cục Đường bộ 4 tạo điều kiện mở rộng các khúc cua, làm giảm tai nạn giao thông cho hành khách và Nhân dân trên địa bàn. Trước mắt, UBND huyện Di Linh đã phê duyệt cho mở các khúc cua gấp, cần thiết, bức xúc. Từ năm 2018 đến nay, một số khúc cua đã tiến hành được mở rộng, đây là điều kiện rất tốt cho hoạt động giao thông, đặc biệt là cho Nhân dân, khách du lịch lưu thông được an toàn.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 28, thời gian qua huyện Di Linh đã tiến hành khảo sát các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện nói chung và trên tuyến Quốc lộ 28 nói riêng; đồng thời, xây dựng phương án báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình như: Bạt mái tầm nhìn khúc cua và mở rộng tầm nhìn tại các điểm mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 28 và tuyến đường liên xã trong huyện.

Qua khảo sát, toàn huyện Di Linh có khoảng 17 vị trí đường cong cần mở rộng khúc cua gây mất tầm nhìn với tổng chiều dài các vị trí cần mở rộng trên 1.457 m. Trong đó, Quốc lộ 28 có 4 vị trí thuộc địa bàn các xã Gung Ré, thị trấn Di Linh và 13 vị trí thuộc các tuyến đường liên xã, liên thôn của xã Hòa Ninh và Đinh Trang Hòa... Bên cạnh đó, có 5 vị trí bạt mái tầm nhìn trên Quốc lộ 28 với tổng chiều dài trên 800 m. Ngoài ra, huyện Di Linh còn xây dựng hệ thống mương thoát nước, áo đường, hệ thống an toàn giao thông như thiết kế rào hộ lan mới, lắp dựng biển báo… với tổng kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên 8,4 tỷ đồng, phân kỳ đầu tư theo giai đoạn từng năm (từ 2017 - 2020).

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát những khúc cua nguy hiểm hay gây tai nạn giao thông để tiếp tục mở rộng từ nguồn ngân sách của địa phương. Đồng thời, huyện kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cần đầu tư kinh phí để nâng cấp tuyến Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn huyện Di linh, bởi hiện nay mật độ giao thông khu vực các xã Tân Lâm, Tân Châu, Tân Thượng, Đinh Trang Thượng đi sang Đắk Nông rất đông”, ông Trần Nhật Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết.

NDONG BRỪM