Hà Nội và khu vực Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn kéo dài

Bắt đầu từ ngày 1/8, các tỉnh thành ở khu vực Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến ở mức từ 200-350mm, có nơi lên tới hơn 400mm.

Ảnh minh hoạ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 31/7, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có trục ở khoảng 15-17 độ vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 1-3/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Các tỉnh, thành phố Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 1-5/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều 31/7 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Từ ngày 1-3/8, Tây Nguyên và Nam Bộ, huyện đảo Phú Quốc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng khu vực Bắc Tây Nguyên 200-300mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1-2.

Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai khuyến cáo, mưa lớn kéo dài sẽ xuất hiện một số nguy cơ như lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng đối với các tỉnh miền núi, ngập úng sâu cục bộ ở vùng trũng thấp, kèm theo nguy cơ mất an toàn đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi và hệ thống đê điều.

Chính quyền và người dân cần thận trọng, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn; có kế hoạch thu hoạch và bảo vệ hoa màu; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 31/7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng các tỉnh ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

