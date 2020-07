Hạn hán trên 1.300 ha cây trồng

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng cho biết, mùa khô 2020, hạn hán đã gây thiếu nước cho hơn 1.300 ha cây trồng tại các huyện Đạ Tẻh, Lạc Dương, Đam Rông, Di Linh, Đơn Dương và nước sinh hoạt cục bộ cho khoảng 920 hộ dân tại các huyện Đạ Tẻh, Lạc Dương, Đơn Dương. Hiện đã bước vào mùa mưa, các công trình thủy lợi bắt đầu tích nước trở lại, tuy nhiên mực nước các hồ chứa trên địa bàn vẫn thấp hơn so với mực nước dâng bình thường. Một số các hồ như Ka La (-4,6 m), Đan Kia (-4,1 m), Proh (-7,3 m), Phước Trung (-7,75 m), Ma Đanh (-8,85 m), Trường Sơn (-11,75 m), thậm chí một số hồ hiện đang thấp hơn mực nước chết như hồ Rlôm (-0,5 m), Đạ Ròn(-1,0 m). Dung tích trữ trong các hồ chứa vừa và lớn hiện tại khoảng 62 triệu m3, đạt trung bình 44,5% so với thiết kế, thấp hơn 10,3% so với trung bình nhiều năm, và 5,9% so với năm hạn nặng 2015. Ngành thủy lợi đang tiến hành các biện pháp kỹ thuật nhằm cải tạo và duy trì, nâng cao khả năng hoạt động của các công trình thủy lợi, nhằm đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng.

D.Q