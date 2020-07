Người uy tín phát huy vai trò trong vùng dân tộc thiểu số

Đội ngũ người uy tín huyện Bảo Lâm luôn phát huy tốt vai trò của mình trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện các phong trào thi đua, cũng như giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Người uy tín trong vùng DTTS nhận giấy khen của UBND huyện Bảo Lâm

Số liệu thống kê của ngành chức năng huyện Bảo Lâm cho hay, trên địa bàn huyện Bảo Lâm hiện có hơn 9.280 hộ dân tộc thiểu số (DTTS), với khoảng 38.100 khẩu, chiếm gần 32% dân số toàn huyện, gồm 21 dân tộc anh em, sinh sống tại 13 xã và 1 thị trấn. Trong số những người DTTS này, có 55 người uy tín được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Bảo Lâm còn rà soát, khảo sát, lập danh sách 107 già làng, người uy tín trong vùng DTTS. “Chúng tôi xác định, đây là lực lượng cốt cán trong vận động quần chúng ở cơ sở”, ông K’Tré, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm, chia sẻ.

Theo ông K’Tré, để các già làng, người uy tín phát huy tốt vai trò của mình trong cộng đồng, hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm phối hợp với UBND huyện và Phòng Dân tộc huyện Bảo Lâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng - an ninh, chính sách dân tộc - tôn giáo và kỹ năng tuyên truyền, hòa giải, vận động quần chúng, cũng như tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, vào các dịp tết cổ truyền, các lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm đều đến thăm hỏi, tặng quà các già làng, người có uy tín. Trong những lần gặp gỡ, trao đổi thân tình, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm phổ biến, cung cấp thông tin cho già làng, người uy tín về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương Bảo Lâm, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS để có những quyết sách, điều chỉnh phù hợp. Từ đó, chính quyền, ngành chức năng và các già làng, người uy tín trong vùng DTTS có sự phối hợp tốt hơn trong việc thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế vùng DTTS, sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở. “Nhiều già làng, người uy tín đã trở thành những nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở, được Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao như già làng K’Ber (thị trấn Lộc Thắng), ông K’Đèo, ông Ha Huy Hành và ông K’Đẹo (xã Lộc An), ông K’Mạnh Hùng (xã Lộc Phú), cùng nhiều già làng, người uy tín, nhân sĩ trí thức, người sản xuất kinh doanh giỏi trong vùng DTTS đã được tỉnh Lâm Đồng, huyện Bảo Lâm tặng bằng khen, giấy khen”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm K’Tré cho biết. Già làng K’Ber, Ủy viên Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam, tâm sự: “Với trách nhiệm của mình, trong những năm qua, tôi luôn vận động bà con trong Tổ dân phố 19 (thị trấn Lộc Thắng) đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, giúp nhau phát triển sản xuất, bảo đảm cuộc sống gia đình ấm no, nuôi dạy con cháu học hành thành đạt. Ngoài ra, tôi còn tham gia cùng chính quyền, MTTQ vận động người dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông K’Tré, chính sự tích cực vận động và nêu gương của đội ngũ các già làng, người uy tín trong vùng DTTS góp phần không nhỏ cùng với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho người dân nơi đây. Hiện, số hộ DTTS sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Bảo Lâm hơn 1.500 hộ, 4/7 xã có đông người DTTS sinh sống đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống người dân nâng cao, diện mạo trong vùng DTTS khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, giữ vững.

TRIỀU KA