Những người anh hùng thầm lặng chia sẻ sự sống

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tôn vinh những người hiến máu tình nguyện (HMTN) là Anh hùng. Những người hùng đã nhiều lần hiến máu tình nguyện chia sẻ sự sống đối với bệnh nhân đang cận kề cái chết. Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh vừa tổ chức lễ tôn vinh 50 điển hình hiến máu tiêu biểu. Trong đó, có 34 điển hình được Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tặng Bằng khen và UBND tỉnh tặng Bằng khen 16 điển hình tiêu biểu.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen tôn vinh người hiến máu tiêu biểu cấp tỉnh và cấp Trung ương

Mỗi năm trên thế giới có khoảng 250 triệu người cần truyền máu khẩn cấp, tương đương hơn 130 triệu đơn vị máu. Nhu cầu máu an toàn và các chế phẩm máu ngày càng tăng trên toàn cầu bởi máu quan trọng cho cả phương pháp điều trị và can thiệp khẩn cấp, nhất là trong bối cảnh thế giới đang hứng chịu nhiều thiên tai, dịch bệnh, dân số già hóa… WHO đã lấy ngày 14/6 hàng năm là Ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu” nhằm nâng cao nhận thức và tôn vinh hành động nhân văn của những người HMTN. Thông điệp của chiến dịch vận động năm 2020 là “Hiến máu thường xuyên vì một thế giới khỏe mạnh hơn” đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới vẫn đang đối phó với đại dịch COVID-19 và tình trạng thiếu nguồn máu càng trầm trọng. Tinh thần của Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu: Hiến máu tình nguyện thường xuyên không chỉ là nghĩa cử cao đẹp để cứu người mà những giọt máu ân tình còn đang tạo dựng một thế giới khỏe mạnh hơn.

Mỗi cá nhân, gia đình, tham gia hiến máu được tôn vinh là những câu chuyện cảm động về tình người. Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ Lâm Đồng cho biết: Để phong trào HMTN ngày càng đạt hiệu quả cao, Hội đã quan tâm đến công tác biểu dương, khen thưởng, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 293 cá nhân và 75 gia đình, tập thể được tôn vinh. Một số điển hình tiêu biểu như: Gia đình ông Trương Bá Quý (Phường 7, Đà Lạt) hiến máu 43 lần; gia đình ông Hồ Bảo Nguyên (Bảo Lộc) hiến máu 43 lần; gia đình bà Nguyễn Thị Thỏa (Đạ Tẻh) hiến máu 34 lần; gia đình ông Đỗ Quốc Phong (Phường 4, Đà Lạt) hiến máu 33 lần; ông Võ Đăng Thái Bình (Hội CTĐ Đà Lạt) hiến máu 38 lần; ông Hoàng Xuân Cường (Cát Tiên) hiến máu 27 lần; ông Trần Đình Trọng (Cát Tiên) hiến máu 26 lần; bà Văn Thị Lê Hoa (Đức Trọng) hiến máu 25 lần; bà Lê Thị Hồng Lĩnh (Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng) hiến máu 30 lần; ông Phạm Hồng Duy (Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Lâm Đồng) hiến máu 20 lần…

Qua 20 năm thực hiện phong trào toàn dân HMTN, cả nước tỷ lệ máu từ nguồn hiến tình nguyện tăng mạnh từ gần 31% (năm 2000) lên 98,3% (năm 2019), với 1,4 triệu đơn vị máu. Tăng tỷ lệ dân số HMTN năm 2000 đạt 0,3%, năm 2010 đạt 0,76% thì năm 2019 đạt 1,5%, đó là những kết quả đáng khích lệ của phong trào HMTN đang lan tỏa.

Hội CTĐ Lâm Đồng với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN, các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân hưởng ứng tham gia HMTN. Hội đã tổ chức nhiều sự kiện như: “Lễ hội Xuân Hồng”, Ngày “Toàn dân tham gia HMTN” (7/4); Ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu” (14/6); Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” và từ năm 2015 đến nay hàng năm đã tổ chức thành công Chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt với Ngày hội “Giọt hồng thành phố Hoa”. Kết quả, 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động được 62.700 đơn vị máu, đạt trên 107,6% chỉ tiêu kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phong trào HMTN của cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, Hội CTĐ tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện các ngày hội HMTN đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hội phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ tiếp nhận máu một cách an toàn phòng bệnh như: khử trùng địa điểm HMTN, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang và đo thân nhiệt cho người HMTN. Tất cả sự chuẩn bị chu đáo này đã tạo tâm lý tốt, yên tâm cho người hiến máu, vì vậy, phong trào HMTN của tỉnh vẫn triển khai thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng thiếu máu và còn hỗ trợ cung cấp máu cho tuyến Trung ương (Bệnh viện Chợ Rẫy).

Những người anh hùng thầm lặng vẫn đến các ngày hội HMTN tại các địa phương, đơn vị tổ chức để kết quả các ngày hội HMTN đạt hiệu quả cao như: Bảo Lộc 376 đơn vị máu, Lâm Hà 422 đơn vị máu, Đơn Dương 243 đơn vị máu, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh 236 đơn vị máu, Công an tỉnh 495 đơn vị máu, Cát Tiên 153 đơn vị máu… Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức vận động HMTN tại các huyện, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận được 7.551 đơn vị máu, đạt 54% chỉ tiêu kế hoạch năm, đảm bảo nguồn máu cho công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện tỉnh và hỗ trợ 827 đơn vị máu (350ml/1 đơn vị máu) cho bệnh viện tuyến Trung ương. Lâm Đồng phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao năm 2020 là 14.000 đơn vị máu.

AN NHIÊN