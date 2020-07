Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một xã vùng sâu

Xã Rô Men, huyện Đam Rông với dân số hiện là 1.928 hộ/7.758 nhân khẩu; trong đó, thường trú là 1.805 hộ/7.332 nhân khẩu, gồm 13 dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, chiếm 52% dân số xã. Ở Rô Men chủ yếu là dân tộc M’Nông, Cil, K’Ho, H’Mông, Tày, Nùng... và theo 3 tôn giáo chính là Thiên chúa, Tin lành và Phật giáo. Đời sống của bà con xã Rô Men còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, một số hủ tục vẫn còn tồn tại nên tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.

Trước tình hình trên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể của huyện và đặc biệt là sự giúp đỡ của Công an huyện Đam Rông; Đảng ủy, UBND xã Rô Men đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, đã huy động, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ), nhất là công tác phòng chống tội phạm. Qua đó, việc triển khai phong trào đã liên tục đổi mới về nội dung, hình thức và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Đến nay tại 5/5 thôn đều đã xây dựng và duy trì các mô hình phòng chống tội phạm.

Với sự tích cực và chủ động ngày càng cao của người dân, trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều những gương điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, hiệu quả trong phong trào bảo vệ ANTQ như: mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” do Hội Cựu chiến binh các thôn làm nòng cốt; mô hình “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” trong tôn giáo được xây dựng điển hình là Tin lành Miền Nam Việt Nam tại Thôn 2 và Thôn 5; mô hình “Tổ Dân phòng” tại Thôn 1 hoạt động hiệu quả; câu lạc bộ “Tuổi trẻ tham gia phòng chống tội phạm” do Đoàn Thanh niên phối hợp với công an xã tổ chức... Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân trong toàn xã nói chung, trong vùng đồng bào DTTS nói riêng nên trong thời gian qua, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn xã Rô Men được giữ vững, ổn định, có sự chuyển biến rõ rệt về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở, góp phần giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Ban Công an xã cũng đã làm tốt công tác vận động, tranh thủ uy tín, ảnh hưởng của những già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp xây dựng được mô hình “Vận động nhân dân các dân tộc, các tôn giáo tham gia đảm bảo ANTT” ở các thôn, qua đó đã vận động đông đảo bà con nhân dân trong vùng đồng bào DTTS, người có đạo và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã chung tay xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, đảm bảo bình yên thôn xóm. Tình hình ANTT từ đó có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo UBND xã, kết quả đạt được đó là nhờ xã đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân trong đó lực lượng công an làm nòng cốt; làm rất tốt công tác vận động, phát huy vai trò tích cực của già làng, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo. Song song đó, quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đối với lực lượng công an xã, thời gian qua đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của hệ thống chính trị ở cơ sở; thực thi nghiêm các quy định của pháp luật về dân tộc, tôn giáo tại địa phương, nắm sát tình hình ANTT trong vùng đồng bào DTTS, trong tôn giáo; việc giải quyết các nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân trong vùng đồng bào DTTS, trong tôn giáo đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc.

NGUYÊN THI