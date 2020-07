Xe máy va quẹt xe khách trên đèo Prenn, một người tử vong

(LĐ online) - Vụ tai nạn giữa xe máy và xe khách đoạn gần chân đèo Prenn (thuộc Quốc lộ 20, Phường 3, TP Đà Lạt) làm một người tử vong.

Hiện trường vụ va quẹt giữa xe máy và xe khách làm 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 40 phút sáng 23/7, tại Km242 đoạn gần chân đèo Prenn, xe máy do ông Đoàn Văn Sỹ (46 tuổi) điều khiển lên đèo thì va quẹt với xe khách (chưa rõ danh tính người cầm lái) đang đổ đèo. Cú va quẹt mạnh khiến người đàn ông bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong sáng cùng ngày. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, riêng hành khách trên xe khách không ai bị thương.

Lực lượng CSGT-TT Công an TP Đà Lạt, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, Công an Phường 3 phối hợp với các đơn vị liên quan đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do mật độ lưu thông trên đèo Prenn khá cao nên vụ tai nạn đã khiến dòng xe 2 chiều lên xuống di chuyển khó khăn, ùn tắc cục bộ trong khoảng 30 phút.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

C.THÀNH