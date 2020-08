Đà Lạt: Nỗ lực đảm bảo trật tự công cộng

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Ðà Lạt về tăng cường công tác đảm bảo trật tự xây dựng, cảnh quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, Công an thành phố Đà Lạt đã triển khai nhiều giải pháp để lập lại trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng trên địa bàn.

Tình trạng đậu đỗ xe gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường Bùi Thị Xuân

Những chỉ đạo quyết liệt

Có thể thấy rằng, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an các phường, xã, Đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGT TT) - Công an TP Đà Lạt cùng sự phối hợp tích cực của các ban, ngành đã tăng cường ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng (TTCC) nên tình hình trật tự ATGT, TTCC trên địa bàn thành phố thời gian qua luôn được đảm bảo, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra tại địa phương. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, thành phố đã kiềm chế được tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí và trong các ngày cao điểm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, TTCC, trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn vẫn còn những diễn biến phức tạp, đó là tình trạng các phương tiện xe ô tô đậu đỗ gây cản trở giao thông ở những nơi có biển báo cấm. Ở một số nơi, có hiện tượng một số nhà xe tổ chức đón khách tại nhà ở khu vực trong thành phố. Ở một số địa bàn có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, làm nơi buôn bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, nhưng các đơn vị chức năng không triển khai xử lý nghiêm gây bức xúc trong Nhân dân. Trước tình hình này, để khắc phục những tồn tại, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo Đội CSGT TT và công an các phường, xã tăng cường tuần tra, kiểm soát và chỉ đích danh những nhà xe thường xuyên đậu đỗ và tổ chức đón trả khách không đúng quy định, chỉ rõ tên các tuyến đường và khu vực họp chợ tự phát ở tất cả các địa bàn trên toàn thành phố còn xảy ra mất ATGT và TTCC, từ đó quyết liệt yêu cầu lực lượng công an phường, xã chỉ đạo cảnh sát khu vực quản lý tốt địa bàn, không để thành lập bến bãi trái phép, đón trả khách không đúng nơi quy định và sẽ kiên quyết xử lý, trừ điểm thi đua nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Xây dựng mô hình, tuyến đường giao thông an toàn

Có vẻ như những chỉ đạo kiên quyết của UBND thành phố và lãnh đạo Công an thành phố đã và đang tạo ra được những kết quả bước đầu khá ấn tượng khi một số địa bàn phường, xã đã bắt đầu tổ chức các mô hình phát huy tác dụng. Ở một số tuyến đường trước đây là “điểm nóng về” mất ATGT và TTCC nay đường phố đã thông thoáng hơn trước.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Đội CSGTTT, Công an TP Đà Lạt đã thực hiện rất quyết liệt chỉ đạo của cấp trên. Đội đã triển khai nhiều giải pháp bên cạnh việc tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề.

Nổi bật nhất phải kể đến là đã triển khai xây dựng được nhiều mô hình, tuyến đường giao thông an toàn, bước đầu đã và đang phát huy tác dụng, đường phố đã thông thoáng hơn trước.

Điển hình là tuyến đường Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt. Đây là tuyến đường vốn là “điểm nóng” về an ninh trật tự và ATGT trước đây nhưng đến nay tuyến đường này đã khá thông thoáng. Đạt được kết quả trên là do Công an TP Đà Lạt và Phường 5 đã chọn tuyến đường Hoàng Diệu để triển khai xây dựng mô hình bảo đảm ATGT. Ngay sau khi ra mắt, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với Công an Phường 5 tổ chức tuyên truyền, vận động, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật ATGT đường bộ, lấn chiếm vỉa hè…

Để đảm bảo TTCC, Đội CSGT TT cũng tăng cường phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, các phường, xã khảo sát việc bố trí các chợ tạm, chợ cóc, các bãi đậu xe..., kiến nghị, đề xuất UBND TP Đà Lạt có những điều chỉnh kịp thời. Tại Chợ Đà Lạt, Ngã ba Nguyễn Văn Cừ/Bà Triệu;… những ngày này, theo quan sát của chúng tôi, vào giờ cao điểm, lực lượng quản lý chợ và cảnh sát khu vực cũng thường xuyên có mặt nên tình hình buôn bán lấn chiếm lòng đường đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, ở một số tuyến đường vẫn còn tình trạng thời điểm lực lượng chức năng sau khi vừa tổ chức dẹp xong, di chuyển lực lượng đi nơi khác thì người dân lại đậu đỗ xe, họp chợ trở lại.

Đà Lạt là thành phố du lịch, thành phố với thương hiệu xanh - sạch - đẹp - thân thiện trong lòng du khách bốn phương, việc giải quyết dứt điểm tình trạng nhếch nhác, tình trạng buôn bán hàng rong, chợ cóc là hết sức cần thiết. Ngoài các giải pháp như Công an thành phố Đà Lạt đã và đang làm thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của pháp luật về TTĐT, trật tự ATGT để tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân mới là cốt lõi của vấn đề, và mới có thể mong giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòn, lề đường, trả lại trật tự ATGT và mỹ quan đô thị cho TP Đà Lạt. Chính vì vậy, rất cần sự vào cuộc thật sự trách nhiệm của tất cả các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể và ý thức của người dân để xây dựng Đà Lạt thật sự trở thành một thành phố xanh - sạch - đẹp - thân thiện mọi lúc, mọi nơi.

NGUYỄN NGHĨA