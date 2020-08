Đức Trọng chú trọng đảm bảo an sinh xã hội

Nhờ triển khai kịp thời, đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đã tạo cho huyện Đức Trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định trật tự xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn Ngọc Phúc thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương ở xã Hiệp Thạnh

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Trọng đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trên nhiều lĩnh vực như: Giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; ưu đãi người có công với cách mạng; trợ giúp xã hội; hỗ trợ bảo hiểm y tế; chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội…

Trong 5 năm qua, huyện Đức Trọng đã huy động mọi nguồn lực để trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững với tổng số tiền hơn 364 tỷ đồng. Các chính sách và giải pháp giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện như: Hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ cho vay ưu đãi; khuyến nông, khuyến lâm; phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, các thôn khó khăn. Đến nay công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn huyện còn 404 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,81% dân số, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số 258 hộ, chiếm tỷ lệ 1,84%. So với đầu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 1.583 hộ.

Cùng với công tác giảm nghèo, huyện Đức Trọng đã triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách cho các đối tượng với số tiền 93,6 tỷ đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được triển khai thường xuyên. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người có công từng bước được nâng cao; từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn huyện không còn đối tượng người có công thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, công tác cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đảm bảo. Ngoài việc hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, huyện Đức Trọng luôn chú trọng công tác xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ các trường hợp khó khăn mua BHYT. Đồng thời, quan tâm nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Hàng năm, UBND huyện Đức Trọng phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm. Trong 5 năm qua, huyện Đức Trọng đã tổ chức được 50 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.044 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 22.472 người, trong đó có 272 người tham gia xuất khẩu lao động tại các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia; Đài Loan, Ả Rập…

Ngoài việc thực hiện các chính sách trên, huyện Đức Trọng còn chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 6.000 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 52,5 tỷ đồng; huy động các nguồn lực thực hiện hỗ trợ nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền gần 17,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở miễn phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số; trợ cấp đột xuất; thực hiện hỗ trợ theo dự án tăng cường trợ giúp xã hội Việt Nam cho phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cho trẻ em con hộ nghèo không đi học với số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, quan tâm đến công tác trẻ em, bình đẳng giới, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn huyện; tổ chức tặng quà, trao học bổng cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo; tăng cường hoạt động kiểm tra của Đội 178 nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi tệ nạn xã hội tại địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thời gian tới các phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, lồng ghép cùng với các chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở; thực hiện đầy đủ, chính xác các khâu từ điều tra, rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo đến việc xác định giải pháp giảm nghèo cụ thể. Mặt khác, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước cho các đối tượng; huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần nâng cao mức sống của người có công trên địa bàn huyện. Chú trọng công tác đào tạo nghề, phát triển và định hướng đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy nghề cho phù hợp với đối tượng, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động tại địa phương. Phát triển hệ thống mạng lưới an sinh xã hội để giúp đỡ người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo cho các đối tượng được hưởng đầy đủ các ưu đãi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, góp phần xây dựng huyện Đức Trọng ngày càng phát triển.

NHẬT MINH