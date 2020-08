Gấp rút triển khai các biện pháp phòng, chống lũ quét, ngập lụt

Tình trạng ngập lụt, lũ quét liên tục xảy ra trong mùa mưa những năm gần đây ở Bảo Lộc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện tại, địa phương đã và đang triển khai nhiều phương án phòng, chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra mưa lũ.

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tháng 8/2019 khiến cả một vùng rộng lớn của 2 xã Đại Lào, Lộc Châu bị nhấn chìm trong biển nước

Trong những năm gần đây và đặc biệt là năm 2019, nhiều tuyến đường, khu dân cư trung tâm TP Bảo Lộc cứ mưa lớn kéo dài là bị ngập lụt cục bộ. Trong đó, các khu vực thường xuyên bị ngập nặng, với mực nước dâng cao từ 0,5 - 1,2 m như đường Ký Con, Lê Văn Tám và Nguyễn Văn Trỗi (Phường 2); Chu Văn An, Phan Đăng Lưu (Phường 1), hay đường Hà Giang và các nhánh nhỏ trên tuyến đường này (thuộc Phường 1 và phường Lộc Sơn)... Đường sá bị ngập khiến giao thông ách tắc và làm nước tràn vào nhà dân nhấn chìm làm hư hỏng nhiều tài sản, vật dụng của hàng trăm hộ dân địa phương.

Nghiêm trọng hơn, trong mùa mưa năm 2019, trên địa bàn 2 xã Đại Lào và Lộc Châu (TP Bảo Lộc) phải hứng chịu trận lũ “lịch sử” buộc hàng trăm hộ dân “chạy lũ tay trắng, trở về trắng tay”. Trận lũ quét kinh hoàng đã làm gần 1.000 nhà dân bị nước nhấn chìm; trong đó, có hàng trăm căn nhà buộc phải sơ tán theo cách “bỏ của chạy lấy người”. Nước lũ chảy đến đâu, tài sản cây trồng, vật nuôi của người dân 2 xã này bị cuốn phăng đến đó. Lũ dữ khiến hàng trăm hộ dân phải chịu cảnh cay đắng vì mất trắng. Ước tính trận lũ kinh hoàng này đã cướp đi của người dân 2 xã Đại Lào và Lộc Châu khoảng 30 tỷ đồng. Xót xa hơn, trận lũ kinh hoàng đã khiến một công an viên hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giúp dân chống lũ khiến ai cũng phải xót xa.

Trước những diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai, TP Bảo Lộc đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống, khắc phục, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra với phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”. Ông Phan Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) TP Bảo Lộc, cho biết: “Để tránh bị động, bất ngờ, địa phương đã xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể, nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Trước mắt, thành phố đã phân công lực lượng trực chiến 24/24 giờ trong thời gian mưa bão, để kịp thời cập nhật, ứng phó với mọi tình huống. Các lực lượng công an, quân đội, Đoàn thanh niên và các địa phương sẵn sàng trang thiết bị, nhân lực đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, kịp thời ứng phó triển khai công tác sơ tán, cứu hộ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân trước những tình huống khẩn cấp. Đồng thời, tiến hành cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, phòng chống mưa lũ có hiệu quả. Về lâu dài, UBND TP giao trách nhiệm cho cơ quan thường trực phòng chống thiên tai địa phương phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát hệ thống suối, mương thoát nước trên địa bàn. Từ đó, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm trái phép làm thu hẹp dòng chảy; đồng thời, có phương án gia cố, nạo vét, khơi thông đảm bảo dòng chảy chống ngập lụt, lũ quét”.

Theo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TP Bảo Lộc, mọi công tác chuẩn bị về nguồn nhân lực, vật lực đều được địa phương sẵn sàng đảm bảo ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2020. Cụ thể, địa phương đã được cấp và mua sắm tổng cộng hơn 150 phao tròn, 255 áo phao, 2 phao bè, cưa máy và dây thừng để cung cấp cho các lực lượng và người dân phòng chống mưa lũ; tiến hành cho người dân các địa phương kê khai tài sản, vật nuôi làm cơ sở hỗ trợ khi xảy ra thiệt hại do thiên tai... Đặc biệt, trong những ngày mưa bão kéo dài, Bảo Lộc sẽ huy động quân số từ 30 - 50 người trực chiến xử lý các sự cố; trong trường hợp cấp bách xảy ra lũ quét, sạt lở đất, địa phương sẽ nhanh chóng huy động hàng trăm người thuộc các lực lượng sẵn sàng triển khai các phương án, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

Ngoài việc sẵn sàng các phương án, nguồn nhân lực, vật lực, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TP Bảo Lộc đang chỉ đạo các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể và các xã, phường tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy các dòng suối, mương thoát nước chống ngập. Theo đó, các dòng suối như Hà Giang (chảy qua Phường 1 và phường Lộc Sơn), Suối số 1, số 2 (Phường 2), suối Đại Bình (phường B’Lao) và suối Tân Hà (Lộc Tiến) với tổng chiều dài hàng chục km đã và đang được các lực lượng tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Trong khi đó, tại 2 địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét cao là Đại Lào và Lộc Châu, ngay từ cuối tháng 7 vừa qua, đã bố trí lực lượng trực chiến tại các địa điểm xung yếu để kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình mưa lũ. Trong những ngày mưa bão, các địa phương có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TP Bảo Lộc, để kịp thời chủ động triển khai các phương án phòng chống ngập lụt, lũ quét

HẢI ĐƯỜNG