Có một tổ tự quản hoạt động với 12 thành viên đều là người uy tín. Không lương, không trợ cấp, họ làm việc bằng tất cả tâm huyết và lòng tự nguyện chỉ với một mục tiêu duy nhất: Giữ bình yên cho buôn làng.

Một số thành viên trong Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn thôn Liêng Bông đi tuần tra (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Buôn làng nhỏ tên Liêng Bông là một thôn thuộc xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương), nằm bên cạnh đường 723 nối Lâm Đồng và Khánh Hòa. Đường lớn được mở, kinh tế giao thương phát triển, đời sống vật chất và tinh thần cũng từ đó mà được nâng lên. Nhưng cùng với sự tiến bộ đáng để hân hoan ấy, những âu lo cũng dần nảy sinh. Thanh niên trong thôn chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, người dân tụ tập nhậu nhẹt, hát karaoke náo loạn cả buôn làng. Đôi lúc vì đồng tiền mà tình cảm xóm giềng rạn nứt. Trộm cắp, chơi điện tử... cũng manh nha xuất hiện, đe dọa sự bình yên ở Liêng Bông.

Đứng trước tình hình trên, ông Đạ Kriêng Ha Wê và ông Cil Yũ Ha Giảng - những người uy tín cao tuổi ở thôn Liêng Bông đã cùng ấp ủ việc thành lập một tổ tự quản để đảm bảo công tác an ninh cho buôn làng. Hai ông tuy tuổi đã cao nhưng ý chí, tinh thần thì vẫn tươi xanh và hừng hực nhựa sống như cây rừng. Ông Ha Wê và Ha Giảng đã họp các dòng họ trong thôn, thuyết phục vận động những người uy tín có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm với công việc của thôn để thành lập nhóm tự quản. Mục đích của những người uy tín tham gia tổ tự quản nhằm vận động người dân nói chung và các thanh niên cá biệt trong thôn nói riêng thực hiện nếp sống văn hóa, không vi phạm luật an toàn giao thông, xóa bỏ các tệ nạn xã hội để cùng xây dựng thôn văn hóa, an toàn.

Tổ tự quản an ninh của thôn Liêng Bông được thành lập với 12 người, trong đó hội viên Hội Cựu chiến binh làm nòng cốt. Hiện ông Cil Yũ My Kim - Công an viên thôn Liêng Bông được bầu giữ chức tổ trưởng. Bởi ngoài là người uy tín, Cil Yũ My Kim còn là người nắm rõ tình hình trong thôn, những biện pháp nghiệp vụ và cả chủ trương, chính sách từ cấp trên. Trang phục, công cụ phục vụ hoạt động của tổ được xã kêu gọi nguồn xã hội hóa. Ông Cil Yũ Ha Giảng nói rằng, ông và các thành viên trong tổ làm việc không vì thù lao, “chúng tôi chỉ cần buôn làng bình yên, bà con sống chấp hành pháp luật, yên ổn chăm lo phát triển kinh tế”. Bởi thế, mặc dù không có bất kỳ khoản chi trả nào song 12 thành viên vẫn không ngần ngại, ngày nắng cũng như ngày mưa, đêm đêm đều đi tuần tra để giữ bình yên thôn xóm. Có việc gì mà bà con cần giúp đỡ, tổ tự quản đều có mặt. Trong các cuộc hòa giải, tiếng nói của những người tự quản uy tín luôn nhận được sự tín nhiệm cao của bà con. Nơi gặp gỡ thường xuyên của họ là hội trường nhà văn hóa thôn. Họ gặp nhau để thông tin tình hình ở các khu vực trong thôn, những vấn đề bất cập mà mắt thấy, tai nghe để bàn bạc xử lý. Ngoài trách nhiệm của mỗi thành viên phụ trách việc nhắc nhở các thanh niên trong dòng họ hay nơi mình sinh sống, hòa giải những vụ va chạm, còn tuyên truyền, vận động bà con sống đúng pháp luật, làm những điều đúng chuẩn mực đạo đức, được pháp luật quy định.

Từ những ngày đầu tổ hoạt động còn nhiều rời rạc, nhưng với tinh thần cầu tiến, cách thức làm việc của những người uy tín cứ ngày một hoàn thiện. Sau thời gian hoạt động có hiệu quả, đến tháng 7/2019 UBND xã Đạ Nhim đã ban hành quyết định chính thức thành lập mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn thôn Liêng Bông”. Tổ hoạt động dưới sự quản lí và hỗ trợ pháp lý của Ban Công an xã.

Bà Kơ Să Ka Kim - Bí thư Chi bộ thôn Liêng Bông khẳng định rằng: “Bởi các thành viên trong tổ đều là người uy tín và họ làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nên tính giáo dục, răn đe cũng đạt hiệu quả cao nhất. Những thanh niên hư hỏng trong thôn khi thấy các thành viên trong tổ cũng sẽ không dám làm điều gì vi phạm. Cũng bởi vậy mà bà con có khúc mắc gì cũng đều tìm tới nhờ tổ giải quyết, thôn Liêng Bông cũng nhờ vậy mà ngày càng bình yên”.

Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn thôn Liêng Bông thường xuyên phối hợp với Công an xã tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thôn để kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm và đấu tranh, xử lý kịp thời. Đơn cử như vụ trộm bò xảy ra tại Tiểu khu 120 trên địa bàn thôn, vụ trộm tiền tại cửa hàng tạp hóa, các vụ tổ chức tụ tập uống rượu tại sân bóng của thôn, hát karaoke sau 22h, nhắc nhở hơn 200 trường hợp vi phạm quy định khi tham gia giao thông, tham gia giáo dục, giúp đỡ 20 trường hợp thanh niên hư hỏng, người có dấu hiệu hoạt động tội phạm... Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 trước, tổ đã hỗ trợ lực lượng công an quản lý người dân đi và đến trên địa bàn. Tăng cường tuần tra để phát hiện ngăn chặn các đối tượng từ vùng dịch đến địa phương. Và hiện nay khi dịch bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp hơn, Tổ lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để hỗ trợ địa phương đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Ông Trịnh Xuân Tự - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Nhim khẳng định: “Kể từ khi thành lập đến nay, Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, quy chế hoạt động, thực hiện nếp sống văn hóa tại khu dân cư, đảm bảo thôn không có tội phạm, tệ nạn xã hội, gia đình không có người vi phạm pháp luật. Các thành viên trong tổ đã tham gia các buổi hòa giải, kịp thời tuyên truyền, vận động để phòng ngừa các tranh chấp, mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ Nhân dân. Đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền thì Tổ báo Công an xã hoặc Ban quản lý thôn để có hướng xử lý kịp thời. Nhờ vậy đã giữ bình yên không chỉ thôn Liêng Bông nói riêng mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong xã”.

Không chỉ giới hạn trong thôn Liêng Bông, những người tự quản uy tín ấy còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã để dùng uy tín của mình tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn. Còn xã Đạ Nhim đang đẩy mạnh việc tuyên truyền để nhân rộng mô hình tiêu biểu này trên tất cả 5 thôn thuộc xã.

HOÀNG MY