Hai xe tải đấu đầu, 3 người thương vong

(LĐ online) - Sáng 6/8, Công an huyện Đạ Huoai đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe tải xảy ra trên địa bàn làm 1 người chết và 2 người bị thương vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin từ Công an huyện Đạ Huoai, vụ tai nạn xảy ra lúc 2 giờ 45 phút ngày 6/8, trên Quốc lộ 20, đoạn qua Km 80+500 đèo Chuối (thuộc thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai). Vào thời điểm trên, xe tải do tài xế Võ Ngọc Sơn (21 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh Tiền Giang) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh đã xảy ra va chạm trực diện với xe tải do tài xế Võ Phi Hùng (30 tuổi, ngụ tại xã Liên Đầm, huyện Di Linh) điều khiển theo hướng ngược lại. Lúc tai nạn xảy ra, trên xe tải do tài xế Hùng điều khiển còn có phụ xe là Ninh Quang Hiển (20 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Vụ va chạm mạnh khiến cả 2 xe tải bẹp dúm, biến dạng phần đầu. Tài xế Võ Ngọc Sơn bị hất văng xuống mương thoát nước trên đèo Chuối. Vụ tai nạn khiến anh Ninh Quang Hiển mắc kẹt trong cabin xe tải tử vong tại chỗ. Tài xế Hùng và tài xế Sơn đều bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) và Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng.

HẢI ĐƯỜNG