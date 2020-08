Phát huy nội lực, đoàn kết, sáng tạo đưa thị trấn Nam Ban phát triển toàn diện

Với đặc điểm khởi nguồn từ Vùng Kinh tế mới Hà Nội - Lâm Đồng, thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Nam Ban đã không ngừng phát huy nội lực, khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị được giữ vững... Qua đó, tạo tiền đề cho thị trấn Nam Ban tiếp tục vươn mình phát triển toàn diện và bền vững trong những năm tiếp theo.

Trồng dâu nuôi tằm - ươm tơ dệt lụa là định hướng phát triển bền vững của thị trấn Nam Ban

Trao đổi về những thuận lợi cơ bản nhằm giúp Đảng bộ thị trấn Nam Ban hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Ban Thái Văn Mai chia sẻ: Sự quan tâm sâu sát của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Lâm Hà, cũng như các quận, huyện và thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và Nhân dân thị trấn tập trung sức mạnh, đoàn kết, thống nhất nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh đó, tài nguyên đất đai đa dạng, khí hậu ôn hòa cũng là điều kiện thuận lợi để Nam Ban phát triển nhiều loại cây trồng có thế mạnh như cà phê, dâu tằm, rau, hoa, các loại cây ăn quả, cây dược liệu... Mặt khác, với sự năng động, sáng tạo của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh nên đã tạo thêm động lực mới để Nam Ban thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thị trấn Nam Ban đạt 10%/năm; tổng thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao, tăng bình quân 25%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đến nay còn 1,1%. Về sản xuất nông nghiệp, Nam Ban đã thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, từng bước hình thành vùng sản xuất cây công nghiệp với các loại cây trồng chủ lực có lợi thế của địa phương như cà phê, dâu tằm, rau, hoa công nghệ cao... Địa phương cũng đã thực hiện đổi mới hình thức sản xuất theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với kiểm soát chất lượng theo chuỗi an toàn. Đến nay, sản lượng cây trồng ước đạt 1.700 ha; trong đó, diện tích cây lâu năm đạt 1.400 ha, cây hàng năm khoảng 300 ha. Có khoảng 50 ha rau, hoa ứng dụng công nghệ cao, từng bước ứng dụng hệ thống tưới phun tự động, tưới phun nhỏ giọt; cà phê được sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, UTZ Certifield. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đa dạng về ngành nghề phát triển mạnh. Trên 120 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đã thu hút gần 400 lao động tham gia sản xuất. Một số ngành nghề thủ công như thêu, đan lát, dệt lụa ươm tơ, gò hàn… phát triển mạnh và được chủ cơ sở đầu tư trang thiết bị máy móc ngày càng hiện đại hơn. Tại thị trấn đã thành lập và đi vào hoạt động được 6 cơ sở ươm tơ, trong đó có 3 cơ sở đầu tư giàn máy móc ươm tơ bán tự động có giá trị cao phục vụ sản xuất. Ngành sản xuất chế biến cà phê đang có xu hướng phát triển tốt, đúng định hướng, nhằm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho bà con. Hiện, có nhiều cơ sở chế biến cà phê đầu tư thiết bị máy móc hàng tỷ đồng, phục vụ nhu cầu chế biến tiêu thụ sản phẩm có uy tín, chất lượng, sạch và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các tầng lớp nhân dân thị trấn Nam Ban còn tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hàng năm, có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa với kết quả 96,6% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa mỗi năm. 100% tổ dân phố và cơ quan, đơn vị hàng năm đăng ký và đạt danh hiệu đơn vị văn hóa...

Về hạ tầng cơ sở, trong 5 năm qua, thị trấn Nam Ban đã huy động được sự đóng góp của Nhân dân với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, để thực hiện 20 km đường bê tông, xây dựng được 4 nhà sinh hoạt cộng đồng tại các tổ dân phố. Đến nay, cùng với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, thị trấn hiện đã có khu trung tâm văn hóa, nhà thi đấu, sân vận động, thu hút đông đảo cán bộ, viên chức và Nhân dân đến tham gia luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, thị trấn luôn duy trì và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa vùng miền rất đa dạng, phong phú…

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Nam Ban xác định với quyết tâm chính trị cao, tranh thủ mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tập trung phát triển khâu đột phá về “Chương trình nông nghiệp bền vững gắn với du lịch canh nông”. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là trong việc trồng dâu nuôi tằm… Qua đó, tạo tiền đề, động lực để thị trấn Nam Ban phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

NGUYỆT THU