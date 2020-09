Áp thấp nhiệt đới sắp đi vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Vùng áp thấp tại vùng biển miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo di chuyển vào Biển Đông trong ngày hôm nay và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực biển miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng mai (16/9), tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) gồm phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ sáng 17/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo, do tác động đồng thời của không khí lạnh có thể tràn xuống nước ta những ngày tới, kết hợp với ảnh hưởng của bão, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to, kèm nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào những ngày cuối tuần (khoảng 18-20/9).

Dự báo từ nửa cuối tháng 9 cho tới hết năm 2020, trên khu vực biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn, đặc biệt lớn dồn dập và kéo dài trong tháng 10 và tháng 11/2020.

(Theo Tienphong.vn)