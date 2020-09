Công an Đà Lạt ra quân tháng cao điểm an toàn giao thông

(LĐ online) - Sáng 2/9, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự (CSGT-TT), Công an TP Đà Lạt đã ra quân thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông (tháng 9/2020) trên địa bàn.

Đội CSGT-TT ra quân thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông sáng 2/9

Theo đánh giá của Công an TP Đà Lạt, tình hình trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng trong 8 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp. trật tự công cộng tuy có chuyển biến nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè họp chợ buôn bán hàng rong, phương tiện dừng, đỗ vào thời gian cao điểm gây cản trở cho người tham gia giao thông vẫn còn tái diễn, nhất là các khu vực có các trường học.

Đồng thời, tình trạng xe khách, đón, trả khách không đúng nơi quy định trong thành phố, xe taxi dừng, đỗ sai quy định gây cản trở giao thông, xe chở hàng vượt quá trọng tải quá chiều cao chưa được giải quyết triệt để.

Để đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng, làm giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trong tháng 9 cũng như những tháng cuối năm 2020, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt yêu cầu công an các phường xã, đơn vị thực hiện các nội dung chính như: Công an các phường, xã tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyêt triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán; phối hợp với Đội CSGT-TT tăng cường giải quyết trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng khu vực trung tâm thuộc địa bàn phụ trách, các khu vực có chợ tạm, chợ tự phát, các tuyên đường có trường học đóng chân vào giờ học sinh tan trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông…

Riêng Đội CSGT-TT, Đội Xây dựng phong trào mở đợt cao điểm tuyên truyền “Phòng, chống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông”; nội dung văn hóa trong giao thông; Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, chốt chặn kiểm tra, xử lý các hành vi xe ô tô tải chở quá trọng tải, quá chiều dài, chiều cao; xử lý triệt để tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm chạy xe quậy phá, đua xe trái phép…

Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt cho biết chỉ trong tháng 8, đơn vị đã lập hồ sơ xử phạt 87 trường hợp vi phạm Luật Giao thông. Trong đó, lỗi quá tải 8 trường hợp, quá khổ 6 trường hợp và 73 trường hợp đậu đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn…

