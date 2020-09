Phát hiện chiếc xe máy dưới suối sau cơn mưa lớn

(LĐ online) - Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/9, ngay sau trận mưa to vừa tạm ngưng, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Định (dọc suối Ba Toa, Phường 5, TP Đà Lạt) phát hiện một chiếc xe gắn máy nằm dưới suối đang chảy siết, đèn xe vẫn đang phát sáng. Nghi ngờ có người gặp nạn nên người dân đã gọi điện thoại báo lực lượng công an.

Chiếc xe gắn máy được người dân phát hiện nằm dưới lòng suối sau cơn mưa lớn

Tại hiện trường, sau khi tra cứu, lực lượng chức năng xác định chiếc xe gắn mang biển kiểm soát 49V1 4990, người đăng ký là Trần Trường Sơn (ở Hiệp Thạnh, Đức Trọng).

Lực lượng công an phường, CSGT, dân quân tự vệ và người dân đã tổ chức tìm kiếm men theo suối. Tuy nhiên, chưa phát hiện dấu hiệu có người bị rơi xuống suối cùng với chiếc xe.

Hiện, Công an TP Đà Lạt và Công an Phường 5 đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Đức Trọng để tìm kiếm, xác minh chủ xe đang ở mặt ở địa phương hay không. Đồng thời, rà soát camera an ninh trong khu vực chiếc xe được phát hiện để xác minh làm rõ vụ việc.

Lực lượng Công an TP Đà Lạt cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lại các dấu vết để tiếp tục điều tra.

Hiện, trên địa bàn TP Đà Lạt vẫn đang tiếp tục có mưa, mực nước trên các con suối giữa lòng thành phố vẫn đang chảy khá siết.

NGUYÊN THI – PHẠM NGÂN