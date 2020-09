Từ 6/9, nắng nóng diện rộng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên

Từ ngày 6/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng và đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 6/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng; đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/9.

Hiện vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo ngày 5/9, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Những nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Ngày 5/9, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo trước tình hình nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, chỉ số tia UV cao, người dân khi ra đường cần che chắn, bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ khi ra ngoài.

Bên cạnh đó, nếu không có việc cần thiết, người dân hạn chế ra ngoài nhất là thời điểm buổi trưa (nên tránh trú hoặc đứng ở nơi có bóng mát).

(Theo Vietnam+)