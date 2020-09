Tuyên truyền Luật Giao thông cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số

(LĐ online) - Chiều 24/9, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng UBND xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm) phối hợp cùng Công ty Honda Tâm Anh (TP Bảo Lộc) đã tổ chức buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho đông đảo bà con đồng bào (DTTS) địa phương.

Trao hỗ trợ quà cho các gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông

Tại đây, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Bảo Lâm đã tuyên truyền các nội dung, quy định cơ bản của Luật Giao thông đường bộ như các lỗi vi phạm giao thông mà bà con thường xuyên mắc phải khi tham gia giao thông như không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng… Đặc biệt, cán bộ Công an huyện đã tuyên truyền cụ thể các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ; các quy tắc tham gia giao thông an toàn và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho bà con đông đào DTTS xã Lộc Tân.

Dịp này, Công ty Honda Tâm Anh đã tổ chức thay nhớt miễn phí và tặng 200 nón bảo hiểm cho bà con đến tham gia tại buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ban An toàn Giao thông huyện Bảo Lâm cũng đã trao hỗ trợ 10 phần quà (10 kg gạo và 500 ngàn đồng/phần) cho các gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông và trao hỗ trợ 300 ngàn đồng/người cho 13 gia đình có người bị thương vì tai nạn giao thông.

KHÁNH PHÚC