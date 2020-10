Đạ Tẻh đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

“Khẩn trương tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục; đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương, nhanh chóng thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán…” là những ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn 3 huyện phía Nam vào cuối tháng 9/2020, trong đó có Đạ Tẻh.

Công trình cống hộp đường ĐT 725 đi qua thị trấn đang thi công

Phó Chủ tịch Phạm S đánh giá, nhiều dự án còn triển khai chậm, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp, dự án chuẩn bị đầu tư, một số công trình có hạng mục giải phóng mặt bằng không phức tạp nhưng triển khai kéo dài, tỷ lệ giải ngân còn thấp (Đạ Huoai 36,6%; Đạ Tẻh 19,5%; Cát Tiên 21,2%) so với trung bình chung của toàn tỉnh (46,3%). Ngày 30/9, làm việc với Phòng Tài chính huyện Đạ Tẻh, chúng tôi được biết, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của huyện này tính đến 15/9/2020 là 205.080 triệu đồng; bao gồm: các nguồn vốn UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền cho huyện quản lý; vốn thuộc ngân sách huyện 99.933 triệu đồng; các nguồn vốn tỉnh quản lý đầu tư trên địa bàn 105.147 triệu đồng. Kết quả thực hiện đến ngày 15/9/2020 đạt 74.735 triệu đồng, bằng 36,3% so với kế hoạch vốn (so KH); khối lượng giải ngân đạt 57.131 triệu đồng, bằng 27,9% so KH; ước khối lượng giải ngân đến ngày 30/9/2020 đạt 134.948 triệu đồng, bằng 65,8% so KH. Trong đó, nguồn vốn tỉnh quản lý thanh toán, khối lượng thực hiện đến ngày 15/9/2020 đạt 21.854 triệu đồng, bằng 20,8% so KH; khối lượng giải ngân đạt 12.460 triệu đồng, bằng 11,9% so KH; ước khối lượng giải ngân đến 30/9/2020 đạt 65.436 triệu đồng, bằng 62,2% so KH. Với nguồn vốn huyện quản lý thanh toán, khối lượng thực hiện đến ngày 15/9/2020 đạt 34.145 triệu đồng, bằng 34,2% so KH; khối lượng giải ngân đạt 52.521 triệu đồng, bằng 52,6% so KH; ước khối lượng giải ngân đến 30/9/2020 đạt 69.512 triệu đồng, bằng 68,6% so KH.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh Tống Giang Nam, một số nguyên nhân khiến việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện đạt thấp so với kế hoạch vốn là: giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên không thực hiện thi công công trình sớm được; các công trình được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và khởi công mới năm 2020 mới có một số công trình được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án. Đó còn là việc thay đổi chế độ, chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chậm hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành Trung ương cũng như việc xây dựng đơn giá của tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án. Mặt khác, một số đơn vị chủ đầu tư chưa thực sự nêu cao trách nhiệm, chưa tích cực kiểm tra, đôn đốc và quyết tâm thực hiện. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phần vốn đối ứng của Nhân dân cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Ở Đạ Tẻh còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đường 26/3 qua đường ĐT 725 nên dự án đình trệ. Một số nhà thầu thi công gặp khó khăn. Cũng theo ông Tống Giang Nam, UBND tỉnh bố trí thừa vốn cho các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng (cụ thể, Trường THCS Mỹ Đức 2.800 triệu đồng; đường từ ĐT 721 vào đường 26/3 với 3.400 triệu đồng) đã ảnh hưởng đến tỷ lệ khối lượng thực hiện cũng như tỷ lệ khối lượng giải ngân. Huyện Đạ Tẻh cũng kiến nghị với lãnh đạo UBND tỉnh và sở, ngành liên quan về bổ sung vốn dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 721 vào khu Mỏ Vẹt, xã Đạ Kho và chủ trương đầu tư công trình xây dựng cầu từ địa bàn Mỏ Vẹt sang xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S là UBND huyện Đạ Tẻh lập dự án gửi các sở, ngành thẩm định; báo cáo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng còn lại của năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh Tống Giang Nam cho biết, huyện đang tiếp tục tích cực triển khai thực hiện Văn bản số 416 của UBND huyện (ngày 24/6/2020); đồng thời, chỉ đạo quyết liệt các phòng ban chuyên môn, các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các Văn bản số 5394 ngày 19/6/2020 và 6345 ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. “Kiên quyết đề xuất, thực hiện việc điều chỉnh, rút vốn các công trình không đảm bảo tiến độ thực hiện để bổ sung cho các công trình còn thiếu vốn, có khả năng hoàn thành trong năm 2020”, ông Tống Giang Nam cho biết. Mặt khác, đề nghị UBND tỉnh điều chuyển vốn của 2 công trình THCS Mỹ Đức và đường từ ĐT721 vào đường 26/3 cho công trình hạ tầng nông nghiệp cho vùng sản xuất lúa nếp quýt với tổng vốn 4.500 triệu đồng; công trình đường từ trung tâm thị trấn vào nghĩa địa trên địa bàn Tổ dân phố 7 của thị trấn 1.700 triệu đồng để thực hiện dự án. Cũng theo ông Nam, huyện Đạ Tẻh đồng thời đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp khác như giao ban đánh giá, bàn biện pháp cùng tháo gỡ vướng mắc với chủ đầu tư, đơn vị thi công; nghiêm túc giám sát, đánh giá thực hiện các dự án; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các dự án đầu tư…, và “chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND huyện về việc chậm trễ thực hiện dự án do mình làm chủ đầu tư”.

Với những giải pháp và nhiệm vụ cụ thể này, ông Tống Giang Nam cũng khẳng định với chúng tôi, trong 3 tháng cuối năm 2020, bức tranh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Đạ Tẻh chắc chắn sẽ tươi sáng hơn hẳn thời gian qua.

MINH ĐẠO