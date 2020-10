Giá lợn hơi giảm mạnh, người chăn nuôi thấp thỏm

(LĐ online) - Vài tuần gần đây, giá lợn hơi trên cả nước liên tục giảm, có ngày giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg, về mức dưới 60.000đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, theo ghi nhận, giá lợn hơi từ các trang trại đến nông hộ đang dao động từ 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Hiện nay tái đàn trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn

Với mức giá lợn hơi như trên, người chăn nuôi vừa tái đàn cầm chắc thua lỗ, thậm chí có thể lỗ tới tiền triệu mỗi con. Như vậy, nếu so với lúc đạt đỉnh gần 100.000 đồng/kg, hiện giá lợn hơi đã giảm 45.000 đồng/kg.

Theo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng, tính đến hết tháng 9 năm 2020, tổng đàn lợn trong tỉnh hiện có hơn 396.000 con, đạt 95,1% kế hoạch. Đàn lợn có xu hướng tăng trở lại do công tác tăng đàn, tái đàn lợn được thực hiện tốt tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và các trại chăn nuôi liên kết với các công ty như: C.P, Japfa, CJ, Agri…

Tuy nhiên, việc giá lợn hơi liên tục giảm mạnh đang khiến người chăn nuôi đứng ngồi không yên, nhất là những nông hộ vừa thực hiện tái đàn trong thời gian qua.

Đầu tháng 10, gia đình anh Vũ Quang Thành (Thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) vừa nhập về hơn 400 con lợn giống thương phẩm. Còn cách đây 1 tháng, gia đình anh vừa xuất chuồng lứa lợn lên đến vài trăm con với giá 82.000 đồng/kg hơi. Tuy nhiên, nhìn giá lợn hơi trên thị trường liên tục giảm, những ngày qua anh Thanh đang đứng ngồi không yên.

Theo anh Thành, giá lợn hơi giảm cũng kéo giá con lợn giống giảm theo, nhưng nhìn chung vẫn còn ở mức cao. Riêng đợt nhập chuồng vừa qua, mỗi con lợn giống cũng có giá lên đến 3,3 triệu đồng/con. Còn để nuôi lợn đạt khoảng 100kg, tiền thức ăn, tiêm phòng cũng phải bỏ ra thêm từng đó tiền. Ấy vậy mà giá lợn hơi đang có xu hướng giảm xuống dưới 60.000 đồng/kg, tính ra tái đàn lúc này đã lỗ vốn.

Bà Trương Thị Minh Thư - Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cho biết: Sau dịch tả lợn châu Phi, giá lợn hơi ở mức rất cao nên người chăn nuôi cũng hồ hởi bắt tay vào thực hiện tái đàn. Tuy nhiên, giá lợn giống mua vào ở thời điểm khan hiếm nguồn cung nên rất đắt, tới thời điểm xuất chuồng thì nay giá lợn hơi thấp, xuống sâu dưới giá thành chăn nuôi.

Giá lợn hơi đang giảm mạnh một phần do nguồn cung tăng, một phần do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng giao dịch mua - bán vẫn diễn ra bình thường, chỉ có người chăn nuôi là buồn rầu vì họ đang thua lỗ bởi việc tái đàn trong thời điểm giá lợn giống vẫn ở mức rất cao.

“Theo tính toán, giá lợn hơi vẫn duy trì từ 65.000 - 70.000 đồng/kg thì người chăn nuôi thời điểm tái đàn mới có lời, còn nếu thị trường xuống ngưỡng 55.000 đồng/kg như hiện nay thì sẽ lỗ nặng” bà Thư cho hay.

Theo bà Thư, để giảm nguy cơ thua lỗ, nhiều nông dân đã chủ động chuyển đổi hình thức chăn nuôi từ tự túc sang nuôi theo chuỗi, nuôi gia công cho các công ty, bởi các doanh nghiệp này đang có nhiều chương trình hỗ trợ như: cung cấp thức ăn chăn nuôi, con giống, hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp nông dân giảm giá thành, giảm chi phí phát sinh.

Đây cũng là xu hướng chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh trong thời đến. Các mô hình liên kết sản xuất trong chăn nuôi lợn cũng được hình thành và có khả năng mở rộng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 306 trang trại chăn nuôi lợn với hơn 184.000 con, tỷ lệ chăn nuôi lợn theo hướng trang trại chiếm khoảng 50% tổng đàn lợn. Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng có 13 trang trại lợn nái sinh sản với 27.600 con và 04 trang trại nái hậu bị với 36.000 con, tập trung chủ yếu tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đạ Tẻh và thành phố Bảo Lộc.

Tuy nhiên, theo nhận định của một số chuyên gia và một số thương lái thì vẫn còn nhiều yếu tố tiềm ẩn khiến giá lợn có thể bật tăng trở lại trong thời gian tới. Lý do là dịch bệnh tả lợn châu Phi vẫn chưa được khống chế hoàn toàn khiến nhiều người chăn nuôi vẫn e ngại tái đàn. Thêm vào đó, cuối năm là thời điểm tiêu thụ thịt lợn mạnh do có nhiều lễ hội, tiệc tùng, nên có thể đẩy giá lợn đi lên.

Do đó, đối với các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi, tiếp tục thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn đảm bảo an toàn dịch bệnh, nhất là đàn lợn nái để cung cấp con giống phục vụ nhu cầu tái đàn trên địa bàn tỉnh. Những nông hộ, trang trại từng bị dịch, khi tái đàn, cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đảm bảo yếu tố an toàn sinh học trước khi tái đàn, thiết lập hệ thống tiêu độc, khử trùng nghiêm ngặt.

HOÀNG SA - HỒNG THẮM