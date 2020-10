Hiệu quả bước đầu xử lý vi phạm giao thông qua camera ở Đức Trọng

Việc áp dụng hệ thống camera giám sát ở các nút giao thông, tuyến đường trọng điểm đã phát huy hiệu quả tích cực, bước đầu tác động đến ý thức chấp hành luật giao thông của người điều khiển phương tiện ở Đức Trọng.

Tuyến cao tốc Prenn - Liên Khương hiện đã được tỉnh lắp đặt hệ thống camera giám sát

Qua số liệu ghi nhận từ hệ thống camera giám sát trên địa bàn huyện Đức Trọng, mặc dù số phương tiện vi phạm có giảm dần, nhưng lượng vi phạm còn ở mức cao, phổ biến vẫn là lỗi người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm hoặc không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lấn làn, phóng nhanh, vượt ẩu… Đây là hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Đức Trọng thời gian qua, đã được lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện nghiêm khắc áp dụng xử phạt bằng hình thức “phạt nguội” thông qua camera.

Đức Trọng là cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt, là địa phương có lưu lượng phương tiện qua lại, nhất là trên tuyến Quốc lộ 20 khá nhiều và cũng là “điểm nóng” về TNGT. Để thực hiện mục tiêu “giảm trộm cắp, giảm phạm pháp hình sự và giảm TNGT” mới đây, Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Đức Trọng đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng triển khai việc xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giao thông - an ninh và bước đầu đã phát huy được hiệu quả.

Nếu như trước đây để xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông như phóng nhanh, vượt đèn đỏ, chở người quá quy định, không đội mũ bảo hiểm tại các giao lộ, ngã 3, ngã tư ở Quốc lộ 20,… Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Đức Trọng phải trực tiếp có mặt ở hiện trường để kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; thì nay qua hệ thống camera giao thông - an ninh, lực lượng CSGT - Trật tự, Công an huyện Đức Trọng có thể phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Việc sử dụng sự hỗ trợ của camera để giám sát và ghi hình trong xử lý vi phạm giao thông đã góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và đã nhận được sự ủng hộ của người dân và cả những hãng xe lớn kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Phụng Hoàng - Giám đốc Công ty Taxi Mai Linh cho biết, nếu như trước đây, để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông (ATGT), ngành chức năng phải tiến hành ra quân đồng loạt trên tất cả các tuyến đường. Nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng CSGT thì tình hình giao thông lại đâu vào đó. Đã xảy ra nhiều trường hợp người điều khiển xe thiếu ý thức phóng nhanh, vượt ẩu, gây TNGT rồi bỏ trốn nhưng không tìm ra bằng chứng vi phạm. Việc triển khai phạt nguội qua camera không chỉ giúp cho lực lượng CSGT thuận tiện trong việc xử lý các hành vi liên quan đến trật tự an toàn giao thông, mà còn là những bằng chứng để khi xử phạt người phạm lỗi sẽ có dịp tận mắt nhìn lại những lỗi rõ ràng của mình khiến họ “tâm phục, khẩu phục” và rút kinh nghiệm.

Việc xử phạt qua camera ghi hình giúp lực lượng CSGT vốn đã mỏng có thể kiểm tra liên tục 24/24h trên các cung đường mà không cần cử cán bộ, chiến sỹ túc trực ở các địa điểm, các trục đường. Việc áp dụng phạt nguội qua camera thời gian qua ở trên địa bàn huyện cũng là biện pháp răn đe, nhắc nhở người dân không vì không có CSGT mà thiếu ý thức trong tham gia giao thông, và không bị xử phạt nếu vi phạm luật giao thông. Các lỗi vi phạm bị ghi hình sẽ được lực lượng chức năng trực tiếp gửi về cơ quan, địa phương nơi cư trú. Điều này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân ở mọi nơi.

Thiếu tá Lê Tuấn Anh - Đội phó Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Đức Trọng cho biết, hiện nay, Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Đức Trọng đang quản lý 102 camera giao thông - an ninh trên các tuyến đường trọng điểm. Những camera này đã hỗ trợ Đội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT được giao trong thời gian gần đây. Thông qua hệ thống camera này, Đội không chỉ tập trung xử lý các trường hợp là nguyên nhân dẫn đến TNGT mà qua hệ thống camera giao thông - an ninh còn phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng nắm bắt được các “điểm đen” về vi phạm lấn chiếm lòng đường hè phố, đậu xe sai quy định,… từ đó có kế hoạch kịp thời tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các trường hợp lấn chiếm vi phạm hành lang đường bộ.

Có thể nói rằng, việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin bằng hệ thống camera giám sát đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho lực lượng CSGT kiểm soát trật tự ATGT, ngăn ngừa tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, còn giúp lực lượng chức năng khác giám sát việc bảo đảm an ninh, theo dõi, phát hiện đối tượng phạm tội trên địa bàn. Hiệu quả của hệ thống camera trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm, quản lý trật tự ATGT trên địa bàn là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay mức độ phủ sóng camera trên địa bàn huyện vẫn chưa đồng bộ, chủ yếu tập trung ở các tuyến quốc lộ. Vì vậy, để bảo đảm an ninh, trật tự ATGT thì việc hoàn thiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội hóa việc lắp đặt camera ở các khu vực trọng điểm, nơi dễ xảy ra TNGT cần tiếp tục được quan tâm nhân rộng để tạo đồng bộ cao hơn nữa ở tất cả các địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực xử lý vi phạm, nhằm đảm bảo ATGT.

NGUYỄN NGHĨA