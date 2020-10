Một gia đình hiếu học tiêu biểu

Nhiều năm qua, gia đình bác Trần Văn Vương (76 tuổi, ngụ tại thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) luôn được xem là điểm sáng trong việc xây dựng gia đình hiếu học, tạo được sức lan tỏa và là tấm gương cho nhiều hộ dân ở địa phương noi theo.

Gia đình bác Trần Văn Vương luôn được xem là điểm sáng trong việc xây dựng gia đình hiếu học tại địa phương

Gia đình bác Trần Văn Vương luôn sống chan hòa với làng xóm, láng giềng; luôn hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, cha mẹ mẫu mực để con cháu noi theo. Vốn là cựu thanh niên xung phong, nhà giáo về hưu nên gia đình bác Vương chú trọng việc học của các con, dù cuộc sống có khó khăn hay vất vả ra sao thì vẫn quyết tâm cho con học tập. Với bác, học để xây dựng nhân cách tốt, học để trở thành người có ích cho xã hội, để lập nghiệp, tiếp thu tri thức của nhân loại, cũng như biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Gia đình bác Vương có 3 người con, thì cả 3 người con đều tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định...Bản thân bác Vương cũng không ngừng học tập, nỗ lực vươn lên. Năm 2004, sau khi về nghỉ hưu, bác Vương đã tích cực tham gia các hoạt động tại xã Hiệp An, như: Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Hiệp An từ 2005 - tháng 8/2020; Chủ tịch Hội Cựu giáo chức của xã từ 2006 đến nay; Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Hiệp An từ 2007-2016; Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hiệp An 2010-2018; Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng từ 2012-2018... Ở bất cứ nhiệm vụ nào, bác cũng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Cách đây 11 năm, vào năm 2009, khi đó tôi đã hơn 60 tuổi, nhưng nhận thấy mình không thành thạo vi tính cũng là một thiệt thòi, vậy là tôi đã quyết tâm theo học bằng được Chứng chỉ A Tin học, để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình”- bác Vương tươi cười kể. Vừa nói, bác vừa “khoe” với chúng tôi Chứng chỉ tốt nghiệp Tin học A loại giỏi và chỉ vào chiếc máy vi tính đang nằm ở một góc của phòng khách đã gắn bó với bác trong nhiều năm qua. Ngoài ra, bác Trần Văn Vương cũng thường xuyên tham gia các chương trình học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình công tác, dự tập huấn về các nội dung do Trung tâm Học tập cộng đồng xã tổ chức, để nâng cao trình độ như ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao năng suất, sản phẩm rau, hoa, các nông sản tại địa phương, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, kiến thức sống vui, sống khỏe, sống có ích...

Vợ bác Trần Văn Vương là bác Ngô Thị Bính, tuy đã lớn tuổi nhưng cũng luôn tích cực tham khảo, học tập qua các lớp như chăm sóc sức khỏe, nấu ăn, kiến thức xây dựng gia đình, nuôi dạy con, cháu, theo dõi, cập nhật thông tin thời sự... do thôn, xã tổ chức; dành thời gian đọc sách, báo, tham khảo tài liệu và sinh hoạt đoàn thể tại địa phương, luôn nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Noi gương bố mẹ, các con dâu, rể của hai bác cũng thường xuyên cập nhật kiến thức để chăm sóc gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, sống hòa thuận, dạy con biết sống hiếu thuận, kính trên, nhường dưới, tự giác và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Các cháu nội, ngoại của hai bác cũng đang theo học các trường đại học và THCS. Khi chúng tôi hỏi “bí quyết” nuôi dạy các con, cháu, bác Vương cười vui: “Có gì đâu, để con, cháu noi theo thì bản thân mình phải gương mẫu. Đồng thời, định hướng cho các con chọn hình thức học tập phù hợp, nhằm nâng cao hiểu biết cả học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các vấn đề xã hội”.

Không chỉ vận động con, cháu tích cực học tập, bác Vương còn vận động các gia đình trong dòng họ thành lập quỹ khuyến học, kịp thời động viên con em có thành tích trong học tập. Và với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Hiệp An hơn 14 năm qua, bác Trần Văn Vương cùng gia đình luôn tham gia, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, với uy tín của mình, bác còn tích cực vận động người dân trên địa bàn thôn, xã cùng tham gia chấp hành tốt, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những kết quả xây dựng gia đình học tập trong thời gian qua, gia đình bác Trần Văn Vương đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng hàng năm. Bản thân bác Vương đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen; được UBND huyện Đức Trọng tặng giấy khen về thành tích trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018; được Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng biểu dương về xây dựng gia đình học tập giai đoạn 2016-2018. Ngoài ra, bác Trần Văn Vương cũng nhận được giấy khen của huyện, xã, đoàn thể về nhiều lĩnh vực khác như Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi, Công đoàn, Mặt trận, các đoàn thể... trong nhiều năm liền. “Khi vào Đảng, tôi đã hứa sẽ phấn đấu đến hơi thở cuối cùng, vì lẽ đó, còn sức và còn được bà con tín nhiệm, tôi sẽ còn cống hiến hết mình” - bác Trần Văn Vương chia sẻ.

NHẬT MINH