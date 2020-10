Nhiều khu vực ở miền Bắc có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng hoặc gần khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cần chủ động lên kế hoạch phòng tránh, khẩn trương di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 2 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 2/10, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-15mm, có nơi trên 30mm.

Các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1500m nên khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 11-14 độ vĩ Bắc kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên trong ngày và đêm 2/10, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp cần hướng dẫn nhân dân gia cố, bảo vệ mái nhà dễ bị tốc, vỡ; bảo vệ rau màu, cây trồng, vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 2/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên -Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung ở phía Nam, gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

(Theo Vietnam+)