Ô tô 7 chỗ mất lái, ủi bay lan can trên cao tốc Liên Khương - Prenn

(LĐ online) - Chiếc xe 7 chỗ đang lưu thông trên đường cao tốc Liên Khương hướng TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc thì bất ngờ mất tay lái lao vào dải lan can bảo vệ. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Sáng 14/10, Công an huyện Đức Trọng cho biết, trên địa bàn đã xảy một vụ tai nạn xe ô tô trên đường cao tốc Liên Khương - Prenn. Cụ thể, khoảng 7h45 sáng cùng ngày chiếc xe ô tô 7 chỗ biển số 51A – 509.29 do tài xế Nguyễn Trần Anh Quân điều khiển lưu thông trên cao tốc hướng TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc. Khi đến km 209+150 (xã Hiệp An) thì bất ngờ mất lái lao lên lề đường bên phải. Rất may, tài xế xe ô tô 7 chỗ chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô đã tông gãy 2 trụ đỡ lan can trên đường cao tốc. Phần đầu xe ô tô gần như hư hỏng hoàn toàn. Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Đức Trọng đã đến hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

C.PHONG