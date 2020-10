Thời tiết ngày 19/10: Nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa kéo dài nhiều ngày, khả năng có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 19/10, không khí lạnh đã gây ra gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm 19/10 ở các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời lạnh. Ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời lạnh. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Trong 2 đến 3 ngày tới các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Trong 6 giờ qua (từ 19 giờ ngày 18/10 đến 1 giờ ngày 19/10), ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi lớn hơn như Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 285.8mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 248.6mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 282.6mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 225mm; ở các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi lớn hơn như Chợ Tràng (Nghệ An) 56.8mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 97.5mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 91mm,...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 300-500mm, có nơi trên 600mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 250mm; ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Ở khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong ngày và đêm 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc nên ở Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển ở Vịnh Bắc Bộ cao 2,0-4,0m; ở Bắc Biển Đông cao 3,0-5,0m.

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung mọi phương tiện cơ giới khắc phục các điểm sạt lở tìm kiếm người bị nạn trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa

- Từ 3 giờ ngày 19/10 đến 9 giờ ngày 19/10, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuống dần. Sáng đến trưa 19/10, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 9,2m, trên báo động 2 là 0,2m; sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 7,7m, trên báo động 3 là 1,2 m.

Đến tối 19/10, mực nước tại Mai Hóa lên mức 8,2m, trên báo động 3 là 1,7 m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 4,8m, trên báo động 3 là 2,1m; sông Hiếu tại Đông Hà xuống mức 2,4m, trên báo động 1 là 0,4m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 4,8m, trên báo động 20,3m; sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 3,0m (báo động 2); sông Hương tại Kim Long xuống mức 2,1m, trên báo động 2 là 0,1m.

Mực nước tại Kim Long có khả năng xuống mức 1,6m, dưới báo động 2 0,4m; các sông ở Nghệ An và Quảng Nam ở dưới báo động 1.

Từ ngày 19/10 đến ngày 20/10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, đặc biệt là tại các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch (Quảng Bình); Hướng Hóa, Đăkrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng (Quảng Trị); A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) ; Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang (Quảng Nam).

Hơn 10.000 hộ dân huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị ngập sâu trong lũ, thuyền là phương tiện đi lại duy nhất

Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, đặc biệt tại các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình); Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị); Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Điện Biên - Lai Châu trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng, ven biển có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Chiều tối, từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi tối mai có mưa vừa, mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

