Tiềm ẩn mất an toàn giao thông ở Tân Lâm

Do cơ sở hạ tầng giao thông còn yếu và đây là những tháng cao điểm của mùa mưa, nên một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Lâm bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và tác động tiêu cực đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của người dân địa phương.

Vực sâu bên lề đường (đoạn từ Thôn 3 đến Thôn 8) bị sạt lở luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông

Xã Tân Lâm được thành lập hơn 10 năm nay, hạ tầng cơ sở vật chất còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn. Nhiều năm nay do một số tuyến đường trên địa bàn xã chủ yếu là đường đất, nên mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt, còn mùa khô thì khói bụi, gây khó khăn trong việc đi lại cũng như thông thương vận chuyển hàng hóa của người dân nơi đây.

Trước thực trạng trên, từ nguồn vốn ngân sách của Nhà nước, năm 2016, huyện Di Linh được tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư kinh phí khoảng 27,5 tỷ đồng xây dựng nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa. Theo dự án, tuyến đường này được thi công từ đoạn tiếp giáp Quốc lộ 28 xã Tân Lâm đến Thôn 15 (Khu Kinh tế II, xã Đinh Trang Hòa) với tổng chiều dài 7,14 km; công trình được xây dựng theo quy mô đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5 m, chiều rộng mặt đường 3,5 m, lề đất mỗi bên rộng 2 m; kết cấu mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2, lớp móng trên bằng đá 4x6 chèn đá dăm dày 14 cm, lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm dày 13 cm. Ngoài ra, công trình còn được xây dựng mương thoát nước, hệ thống an toàn giao thông như: cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 - 2020.

Nhiều năm nay việc sinh hoạt đi lại của người dân xã Tân Lâm, nhất là bà con ở các thôn: 3, 7, 8, 9, 10 gặp rất nhiều khó khăn. Khi được Nhà nước đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa, người dân rất phấn khởi. Bởi đây là một trong những tuyến đường trọng điểm, huyết mạch của xã, nhằm kết nối với một số khu vực trong vùng như xã Đinh Trang Hòa và một số xã Lộc An, Lộc Đức, Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm), sẽ tạo tiền đề cho người dân địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo phản ánh của người dân trong vùng, hiện công trình đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa tiến độ thi công còn chậm, mặc dù có đoạn đã cơ bản hoàn thành nhưng còn một số đoạn sau khi đổ đá, san gạt, không lu, đá trồi lên lởm chởm, lề đường bị sạt lở, nên gây không ít trở ngại, khó khăn trong việc đi lại, nhất là mỗi khi người dân muốn thông thương hàng hóa.

Ông Phạm Bá Ngợi ở Thôn 8 phản ánh: “Người dân chúng tôi kiến nghị nhiều lần việc thi công còn chậm, dở dang, dẫn đến nhiều hệ lụy lề đường bị sạt lở, đá mặt đường còn gồ ghề, nhưng vài tháng nay vẫn không thấy đơn vị thi công làm đường. Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành quan tâm, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm được hoàn thành”.

Hạ tầng giao thông còn yếu, xây dựng chưa đồng bộ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của người dân. Tuyến đường từ Thôn 3 đến Thôn 8 có chiều dài khoảng 4 km, và được xây dựng nâng cấp từ năm 2013 theo quy mô đường cấp phối sỏi đồi, hệ thống mương thoát nước ngang, mương đất. Do đường đã nhiều năm đưa vào sử dụng, địa hình khá phức tạp, đồi dốc cao và nhiều khúc cong cua, nên nhiều đoạn mặt đường bị hư hỏng, có đoạn đã bị sạt lở rất nghiêm trọng, tạo thành vực sâu và luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông. “Mặc dù hằng năm chúng tôi huy động bà con tu sửa để đảm bảo việc đi lại, nhưng sau những trận mưa lớn vừa qua mặt đường đã bị xuống cấp, hư hỏng, đặc biệt có đoạn giờ đây đã tạo thành hố sâu gây sạt lở đất và cây trồng của người dân. Vì đây là khúc cua, dốc cao, hẹp nên rất nguy hiểm cho xe cộ đi qua. Hiện chúng tôi đã rào cảnh báo nguy hiểm cho người dân biết, cấm các phương tiện chuyên chở phân bón, hàng nông sản lưu thông trên tuyến đường này”, ông Phạm Bá Tới - Bí thư Chi bộ Thôn 8 chia sẻ.

Trước tình hình trên, xã Tân Lâm cũng đã có văn bản trình lên UBND huyện để có biện pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đi lại, phục vụ sản xuất của người dân.

Ông Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình công cộng huyện Di Linh, đơn vị làm chủ đầu tư công trình đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa, cho biết: “Tuyến đường liên xã nói trên do 2 đơn vị liên doanh Nhà thầu Hưng Nguyên và Hoàng Nam thi công. Đến nay toàn tuyến đã trải nhựa được 70%, còn lại khoảng 2 km đã trải đá nhưng chưa láng nhựa. Do thời gian qua, mưa nhiều, nên đơn vị thi công tạm ngưng hoạt động và chỉ xử lý, khắc phục những nơi lầy lội, lu mặt đường để đảm bảo cho người dân đi lại được thuận tiện. Còn tại tuyến đường Thôn 8 bị sạt lở, UBND huyện Di Linh đã có tờ trình gửi lên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh xin bố trí vốn từ quỹ phòng chống thiên tai để khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra”.

