Trang bị thêm xuồng hơi và súng bắn phao cứu hộ

(LĐ online) - Sáng 22/10, tại khu vực hồ Xuân Hương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an Lâm Đồng đã đưa vào vận hành thử, trước khi đưa vào sử dụng chính thức, 2 xuồng hơi và 2 súng bắn phao cứu hộ.

Xuồng hơi được bàn giao cho Cảnh sát PCCC-CNCH thử nghiệm trước khi hoạt động chính thức

Ngoài 2 xuồng hơi cứu hộ bổ sung thêm, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Lâm Đồng trang bị mới 2 súng bắn phao cứu hộ. Loại súng này cứu hộ, cứu nạn trong nhiều tình huống như với các ưu điểm như phản ứng nhanh với móc câu, dây cứu hộ, cứu hộ trên dòng nước chảy xiết, phóng dây từ đất liền sang tàu… Súng bắn phao có thể bắn xa từ 60 m tới hơn 100 m.

Thử nghiệm súng bắn phao cứu hộ tại hồ Xuân Hương sáng nay

Trước đó, tháng 8/2019, lũ đột ngột tràn về khiến 41 người dân đi làm vườn bị cô lập ở phía bên kia suối Đạ Nghịt (xã Lát, huyện Lạc Dương). Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã phải băng mình qua dòng nước xiết, thiết lập hệ thống cáp, ròng rọc, rọ và đai bảo vệ rồi lần lượt kéo từng người dân; trong đó, có gần 10 trẻ em vượt suối an toàn. Tuy nhiên, quá trình cứu hộ do chưa có các thiết bị chuyên dụng các chiến sĩ gặp nhiều vất vả.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH nhận định, với việc trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ cứu hộ, một khi có tình huống đáng tiếc xảy sẽ giúp các chiến sĩ phản ứng nhanh, chính xác hơn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

