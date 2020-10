Xe máy té ngã ra đường, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong

(LĐ online) - Đang lưu thông trên đường khi vào cua gấp thì xe máy do người phụ nữ điều khiển bị té ngã. Cùng lúc, xe tải lưu thông phía sau không kịp xử lý đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 27/10, xe máy do bà Đinh Thị Lương (42 tuổi, ngụ Phường 2, TP Bảo Lộc) đang lưu thông trên đường Chu Văn An theo hướng ra trung tâm TP Bảo Lộc. Khi đến ngã 3 Chu Văn An giao nhau với đường Bùi Thị Xuân (Phường 1, TP Bảo Lộc), trong lúc ôm cua thì xe máy bị té ngã. Lúc này, xe tải (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều phía sau đã cán qua người nạn nhân. Vụ tai nạn khiến bà Lương tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc và cơ quan chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân sống tại khu vực ngã ba Chu Văn An – Bùi Thị Xuân, từ đầu năm đến nay, tại ngã ba này đã xảy ra 2 vụ tai nạn làm 2 người chết.

H.ĐƯỜNG