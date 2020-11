Bảo hiểm ABIC ký kết hợp đồng với các hộ chăn nuôi bò bữa

(LĐ online) - Chiều 21/11, tại TP Bảo Lộc, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), chi nhánh Đắk Lắk cùng Ngân hàng Agribank Lâm Đồng 2 đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng Bảo hiểm với các hộ dân chăn nuôi bò sữa trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng.

ABIC ký kết hợp đồng Bảo hiểm với các hộ chăn nuôi bò sữa

Phát biểu tại lễ ký kết ông Đặng Văn Liễu – Thành viên Hội đồng quản trị ABIC, Giám đốc ABIC Đắk Lắk, cho biết: Những năm qua, nhằm góp phần triển khai các chính sách vĩ mô của cơ quan quản lý Nhà nước về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, ABIC đã và đang triển khai nhiều gói bảo hiểm tín dụng các sản phẩm Nông nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cây ca cao, cao su và rừng thông trên địa các tỉnh Tây Nguyên. Từ đó, giúp bà con yên tâm đầu tư phát triển sản xuất góp phần đưa ngành Nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên ngày càng hiện đại, bền vững.

Riêng đối với gói tín dụng Bảo hiểm vật nuôi, ABIC đang triển khai trên đàn bò (bò thịt và bò sữa) tại các tỉnh Tây Nguyên. Thời gian qua, ABIC đã phối hợp với chính quyền, ngành chức năng các tỉnh tổ chức hội thảo về việc triển khai gói tín dụng Bảo hiểm vật nuôi đến người chăn nuôi. Đặc biệt, cán bộ, nhân viên ABIC đã tìm đến các thôn, buôn để tuyên truyền về những lợi ích của gói tín dụng trên đàn vật nuôi cho người dân các địa phương.

Riêng tại Lâm Đồng, ABIC nhận thấy là địa phương có tiểm năng, thế mạnh phát triển đàn bò sữa quy mô lớn. Theo thống kê sơ bộ, hiện Lâm Đồng đang có khoảng 350 hộ chăn nuôi bò sữa, với tổng đàn khoảng 16.000 con. Song, chăn nuôi bò sữa cũng là lĩnh vực có nhiều rũi ro do những tác động của thiên tai, dịch bệnh… Trên cơ sở đó, năm 2019, ABIC đã triển khai chương trình thí điểm Bảo hiểm bò sữa tại Lâm Đồng. Sau 1 năm triển khai, ABIC đã cấp 83 đơn Bảo hiểm bò sữa cho 83 hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với tổng đàn gần 1.000 con bò sữa. Trong năm qua, ABIC đã giải ngân bồi thường 12 vụ việc thiệt hại về bò sữa do thiên tai, bệnh tật, với tổng số tiền 372 triệu đồng. Theo kế hoạch năm 2020, ABIC dự kiến sẽ tiến hành gói tín dụng Bảo hiểm bò sữa tại Lâm Đồng, với khoảng 4.000 con. Mức phí bảo hiểm Bò sữa bằng 2% giá trị bò sữa/năm. Mức khấu trừ Bảo hiểm 30% số tiền bảo hiểm đối với các rủi ro trong chăn nuôi, như: Cháy, nổ, sét đánh, bão, lụt, lốc xoáy; khấu trừ 40% số tiền bảo hiểm đối với các rủi ro như bò chết do dịch bệnh và sinh sản.

Theo đánh giá của các hộ dân chăn nuôi bò sữa tham gia gói tín dụng Bảo hiểm này là cơ sở tạo niềm tin để bà con yên tâm đầu tư trang thiết bị, chuồng trại theo hướng hiện đại nhằm phát triển quy mô chăn nuôi. Từ đó, giúp bà con phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng Bảo hiểm

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc tin tưởng đây là loại hình tín dụng bảo hiểm góp phần giúp người dân yên tâm đầu tư vốn để phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên đến nay, số hộ tham gia bảo hiểm còn ít, nên cần được nhân rộng tới bà con trong thời gian tới. Vì vậy, các ngành chức năng, các địa phương cần phối hợp với ABIC tuyên truyền các chính sách gói tín dụng Bảo hiểm bò sữa tới các hộ chăn nuôi để bà con tham gia. Qua đó, giúp người chăn nuôi giảm bớt áp lực về rủi ro để yên tâm đầu tư nhân rộng đàn góp phần phát triển kinh tế gia đình và đưa ngành chăn nuôi nói riêng và nông nghiệp nói chung phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) chi nhánh Đắk Lắk đã ký kết hợp đồng Bảo hiểm và hợp đồng Nguyên tắc với 16 hộ chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi dê tại 2 huyện Di Linh, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc, tổng đàn là 751 con (716 con bò sữa và 35 con dê). Trong đó, có 4 hộ ký hợp đồng Bảo hiểm bò sữa, với 52 con bò sữa; 12 hộ ký hợp đồng Nguyên tắc, với 664 con bò sữa và 35 con dê.

ABIC ký kết hợp đồng Nguyên tắc với các hộ chăn nuôi bò sữa

KHÁNH PHÚC