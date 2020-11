Bão Vamco khả năng mạnh thêm, Trung Bộ còn mưa rất to

Dự báo, từ 1 giờ ngày 11/11 đến 1 giờ ngày 12/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đường đi của bão Vamco

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo, từ 1 giờ ngày 11/11 đến 1 giờ ngày 12/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16.

Từ 1 giờ ngày 12/11 đến 1 giờ ngày 13/11, bão đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Từ 1 giờ ngày 13/11 đến 1 giờ ngày 14/11, bão giữ hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Từ 1 giờ ngày 14/11 đến 1 giờ ngày 15/11, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Ngày và đêm 11/11, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m, có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-12/11, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Các chuyên gia khuyến cáo, ngư dân chưa nên ra khơi đánh bắt hải sản, cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết.

Nếu đang hoạt động trên biển, khi nhận được tin bão tùy thuộc vào vị trí của tàu, thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của bão, ngư dân và thuyền viên kịp thời cho tàu, thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng, luôn luôn giữ cho tàu, thuyền cách tâm bão một khoảng tối thiểu từ 350-400 km (khoảng 200 hải lý).

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 11-20/11: Khu vực Bắc Bộ từ 11-15/11, đêm không mưa, ngày nắng, từ đêm 15-17/11, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 18-20/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế ngày 11-12/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi. Ngày 13/11 có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 14-15/11, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ngày 15/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngày 16/11, phía Bắc có mưa, mưa vừa và dông; phía Nam có mưa rải rác. Từ ngày 17-20/11, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 11-12/11 phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 13/11, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 14-15/11, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 16-20/11, có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên ngày 11/11 đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 12-20/11 có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 14-15/11 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ từ ngày 11-20/11 có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 16-19/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(Theo Vietnam+)