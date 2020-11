''Chìa khoá'' đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở

Công tác “Dân vận khéo” được xem là “chìa khoá” nhằm góp phần ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở ở Đức Trọng.

Công an huyện tổ chức đợt dân vận tại xã Tà Hine

Xác định Đức Trọng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, thời gian qua, công tác “Dân vận khéo” luôn được Công an huyện Đức Trọng đặt lên hàng đầu. Với phương châm “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn được triển khai như: “Đổi gạo lấy vũ khí” - mô hình dân vận khéo được Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng; mô hình camera an ninh với 1.022 mắt camera được xã hội xóa từ đóng góp của người dân; mô hình phòng, chống bạo lực học đường tại Trường THCS Ninh Gia; mô hình tổ phản ứng nhanh tuần tra đảm bảo trật tự an toàn xã hội xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quản lý bảo vệ rừng, xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Hiệp Thạnh…

Thiếu tá Nguyễn Phúc Thịnh, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho biết, hiện nay, công tác dân vận được xác định là việc làm thường xuyên, liên tục trong cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, nhiều phong trào đã thực sự mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ ra các địa phương khác.

Với mỗi địa bàn được xác định có những đặc thù, phức tạp khác nhau thì công tác dân vận cũng có những hình thức triển khai khác nhau, thể hiện sự mềm mỏng, linh hoạt trong đấu tranh. Trong đó, mô hình Đổi gạo lấy vũ khí đã trở thành điểm sáng, có sức lan tỏa ra các địa phương khác dưới nhiều hình thức, tên gọi khác nhau. Ở địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Nhân nhân còn mang nặng hủ tục tự chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắn, đi rừng. Đặc biệt ở vùng Loan, sự hiểu biết về phát luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn hạn chế. Bên cạnh đó, thực trạng tồn đọng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại từng thôn, tổ dân phố còn nhiều bất cập. Chính vì vậy, công tác vận động, tuyên truyền được Công an huyện kết hợp trong từng buổi họp các thôn, nhờ tiếng nói của những già làng, người uy tín trong cộng đồng... Song song với tuyên truyền là công tác xã hội hóa, vận động quyên góp tiền để mua gạo hoặc quyên góp gạo trực tiếp.

Hay như tại xã Bình Thạnh, nơi có 98% dân số theo đạo công giáo, Công an huyện đã triển khai mô hình Giáo xứ Kim Phát đảm bảo an toàn về an ninh trật tự. Qua đó, cơ quan công an cùng với cha xứ xây dựng các kế hoạch để tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước thông qua các buổi lễ, tăng cường phối hợp giữa cơ quan công an, chính quyền địa phương và giáo xứ trong giữ gìn an ninh trật tự.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được lực lượng Công an Đức Trọng triển khai tích cực, có hiệu quả thiết thực trong những năm qua đã góp phần quan trọng giải quyết tình hình ANTT tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Điều này được chứng minh trong các diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân được tổ chức hằng năm, khi người dân bày tỏ sự an tâm và cũng như mức độ hài lòng của mình.

“Đặc biệt, qua 2 năm triển khai đề án đưa công an chính quy về phụ trách các xã, từ màu quân phục cộng với tác phong, điều lệnh, lề lối làm việc nghiêm túc đã tạo cho người dân sự tin tưởng tuyệt đối. Từ đó, mối quan hệ với dân càng thêm gắn kết, góp phần làm cho công tác phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được tốt hơn Người dân an tâm, đồng thuận cao hơn và thẳng thắn chia sẻ, đóng góp ý kiến khi cần thiết”, thiếu tá Nguyễn Phúc Thịnh cho hay.

Cùng với đó, Đội xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên tuyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức như cấp, phát hơn 28.500 tờ rơi, tuyên truyền trên loa về Luật Giao thông đường bộ, các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và cách phòng, chống. Hàng tuần, đoàn viên thanh niên tổ chức ra quân bóc gỡ tờ rơi, quảng cáo có nội dung liên quan đến hoạt động cho vay không thế chấp trên địa bàn huyện. Vận động quyên góp tổ chức từ thiện, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả của bão lũ, cùng cả nước chung tay chống dịch...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn đã rất tích cực tham gia phòng chống tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin tố giác tội phạm giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện tiếp tục được duy trì và thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND trong tình hình mới.

HỒNG THẮM