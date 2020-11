Đèo Bảo Lộc chật cứng phương tiện giao thông, nhiều tài xế vẫn cố tình vượt ẩu

(LĐ online) - Chiều ngày 22/11, là ngày cuối tuần nên lượng phương tiện lưu thông qua đèo Bảo Lộc rất đông đúc. Đặc biệt là lượng xe lưu thông theo chiều từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh làm giao thông trên đèo nhiều thời điểm kẹt cứng, ách tắc cục bộ. Thế nhưng, nhiều tài xế đổ đèo vẫn bất chấp nguy hiểm cố tình đạp ga lấn sang phần đường bên trái vượt ẩu qua hàng chục phương tiện phía trước khiến người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi xe máy không khỏi rùng mình, khiếp sợ.

Chiều 22/11, nhiều thời điểm đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ do lượng xe lưu thông qua lại quá nhiều

Chính sự vượt ẩu của một số tài xế xe tải, xe khách, xe ô tô con khi lưu thông trên đèo Bảo Lộc không chỉ xem thườg pháp luật, mà còn coi thường tính mạng của mình và người khác. Cũng như nhiều người dân khác, anh Phan Văn Dũng (ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) đi xe máy đang lên đèo Bảo Lộc đúng thời điểm này hết sức bất bình: “Tôi đi làm dưới huyện Đạ Huoai, nên chiều nào cũng đi về qua đèo Bảo Lộc. Mỗi lần qua đèo là tôi lại ám ảnh cảnh các tài xế lái xe tải, xe khách, ô tô con đổ đèo Bảo Lộc vượt ẩu bất chấp tính mạng của người khác. Nhiều lần, tôi phải nấp vào lề đường trên đèo để cho họ rồ gas lấn qua phần đường bên trái vượt hàng chục xe phía trước. Riêng chiều nay, đi hết 10 km đường đèo, tôi chứng kiến ít gần 10 tài xế lái xe tải, xe khách, xe con vượt ẩu trên đèo. Rõ ràng hành vi của các tài xế này đang vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, nhưng không thấy các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Chính sự vượt ẩu của một số tài xế đã khiến nhiều người tham gia giao thông phải chết oan. Vì thế, khi đi qua đèo Bảo Lộc, đặc biệt là những người đi xe máy vào giờ cao điểm (16 đến - 19 giờ các ngày cuối tuần) ai cũng cảm thấy rùng mình, lo sợ” - anh Dũng bức xúc.

Tuy đường đèo chật kín xe cộ, nhưng khi đổ đèo Bảo Lộc tài xế điều khiển xe khách này vẫn cố tình lấn qua phần đường bên trái vượt hàng chục xe phía trước

Theo những người tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn khi lưu thông qua đèo Bảo Lộc, thì lực lượng CSGT cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên đèo. Đồng thời, cơ quan chức năng cần gắn camera theo dõi để có hình thức xử lý nghiêm các tài xế cố tình vượt ẩu gây mất an toàn giao thông và uy hiếp tính mạng của người tham gia giao thông qua đèo Bảo Lộc.

HẢI ĐƯỜNG