Đưa vào sử dụng hệ thống camera an ninh trật tự tại Đức Trọng

(LĐ online) - Chiều 3/11, Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức lễ khánh thành công trình camera an ninh trật tự và trụ sở công an thị trấn Liên Nghĩa.

Lãnh đạo Công an và lãnh đạo huyện Đức Trọng quan sát mô hình camera an ninh.

Đến dự có Đại tá Lê Vinh Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện uỷ Đức Trọng.

Báo cáo tại buổi ra mắt mô hình, lãnh đạo Công an huyện cho biết, trong năm 2019, Công an huyện Đức Trọng được giao đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện với tổng giá trị dự toán gần 10 tỷ đồng. Gói đầu tư này được thực hiện theo hình thức đấu thầu. Qua mở thầu, Công ty liên danh Viễn Đông - Sagotech Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã trúng thầu với trị giá hơn 8,9 tỷ đồng. Ngay sau khi trúng thầu, đơn vị đã nhanh hoàn chỉnh các hợp đồng theo quy định và triển khai lắp đặt 102 mắt camrera theo phương án kết nối đã được phê duyệt gồm 6 mắt camera chụp biển số, 96 camera quay quét đặt tại các xã, thị trấn, tất cả đều được kết nối, lưu trữ dữ liệu và theo dõi, giám sát tại Trung tâm điều hành Công an huyện (thuộc Đội CSGT-TT).

Ngày 24/9/2020, công trình cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng cho kết quả rõ nét, đường truyền ổn định bước đầu đã đem lại hiệu quả. Ngoài ra, qua công tác vận động, người dân tại địa bàn các xã, thị trấn đã tự nguyện lắp đặt 1.022 mắt camera phục vụ công tác phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an huyện cho biết, trong thời gian tới, Công an huyện sẽ sớm ban hành nội quy, quy chế sử dụng, quản lý công trình này, có phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, chiến sỹ quản lý, theo dõi tại hệ thống Trung tâm và các đầu mối tại các xã, thị trấn; đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để Nhân dân tại địa phương, hất là tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm lắp đặt hệ thống camera an ninh để xây dựng và nhân rộng mô hình “Camrera an ninh trên toàn huyện.

Từ ngày 1/11, Công an Thị trấn Liên Nghĩa cũng đã chính thức chuyển về khu nhà làm việc mới là Trụ sở Huyện Đoàn cũ tại địa chỉ Tổ 25, Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng sau khi cải tạo nâng cấp công năng phù hợp. Trụ sở làm việc mới nằm ngay trung tâm của thị trấn, dọc Quốc lộ 20 cùng với các trụ sở cơ quan, hành chính của huyện và hệ thống Kho bạc, Ngân hàng, Chi cục thuế... đáp ứng tính cơ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cao; khuôn viên rộng thuận lợi cho Nhân dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính. Trụ sở cũ của Công an thị trấn Liên Nghĩa đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN