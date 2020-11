Đức Trọng: Kiểm tra hồ đập thủy lợi ứng phó với cơn bão số 10

(LĐ online) - Ngày 6/11, ông Phạm Hồng Hải - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đức Trọng cho biết, để chủ động ứng phó với cơn bão số 10, huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn và khả năng thoát lũ của vùng hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi thuộc phạm vi quản lý.

Các hồ đập chứa nước trên địa bàn Đức Trọng đều đảm bảo an toàn

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đức Trọng có 54 công trình đập, hồ chứa nước. Trong đó, có 1 công trình đập thủy điện do Sở Công thương quản lý, 2 hồ chứa nước do tỉnh quản lý, còn lại là các công trình đập, hồ chứa nước vừa và nhỏ. Ngoài cung cấp nước phục vụ sản xuất, các công trình này còn có nhiệm vụ điều tiết nước, cắt lũ, giảm ngập úng cục bộ trong mùa mưa bão. Kết quả kiểm tra cho thấy, đến thời điểm hiện tại, tất cả các công trình đều đảm bảo an toàn để ứng phó với mưa bão.

Trước đó, UBND huyện và các ngành liên quan cũng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá 2 công trình hồ Yên Ngựa và Ma Bó thuộc tỉnh quản lý. Những công trình hồ chứa nhỏ, trạm bơm còn lại cũng được kịp thời phát hiện những hư hỏng, xuống cấp và có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho công trình; kịp thời duy tu bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông dòng chảy, nhằm hạn chế gây ngập lụt cục bộ trong mùa mưa lũ.

Theo ông Phạm Hồng Hải, công tác phòng chống thiên tai, bể vỡ hồ đập, tích nước đã được huyện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra để có kế hoạch sửa chữa, điều tiết tích và xã lũ khi cần thiết. Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình mưa giông, lốc xoáy ở địa phương để kịp thời xây dựng phương án ứng phó cũng như cảnh báo tới người dân. Chỉ đạo và huy động lực lượng kiểm tra, đánh giá và giúp đỡ các hộ dân, địa phương bị ảnh hưởng, kịp thời khắc phục thiệt hại.

H.YÊN- V.QUỲNH