Tác hại khi phụ nữ mang thai hút thuốc lá

Nếu bạn hút thuốc và đã từng có một thai kỳ khỏe mạnh trong lần mang thai trước thì cũng không đảm bảo rằng lần mang thai tiếp theo của bạn sẽ được khỏe mạnh. Việc bạn hút thuốc trong khi mang thai là bạn đang đặt bản thân và con bạn vào nguy cơ lớn về các vấn đề sức khỏe.

Hầu hết mọi người biết rằng hút thuốc gây bệnh ung thư và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác và hút thuốc trong khi bạn đang mang thai cũng gây ra vấn đề nghiêm trọng tương tự. Con của bạn có thể bị sinh non hoặc bị dị tật bẩm sinh hoặc bị tử vong do hội chứng đột tử sơ sinh (SIDS). Khói thuốc lá xung quanh bạn cũng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho bạn và con của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn hãy bỏ hút thuốc trước khi mang thai. Hoặc bạn đang mang thai, việc bỏ thuốc lá vẫn giúp bạn bảo vệ được sức khỏe của bản thân cũng như con của bạn.

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu bỏ thuốc lá. Hút thuốc lá có thể gây ra các vấn đề về sinh sản cho bạn và đối tác. Phụ nữ hút thuốc gặp nhiều vấn đề khi mang thai hơn những phụ nữ không hút thuốc. Đối với nam giới, thuốc lá có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và góp phần dẫn đến bất lực (rối loạn chức năng cương dương). Cả hai vấn đề trên khiến cho người đàn ông gặp khó khăn trong việc trở thành một người cha mặc dù họ và vợ/ người yêu của họ đã sẵn sàng cho việc này.

Thuốc lá có hại như thế nào đối với sức khỏe của bạn và con của bạn? Khói thuốc làm chậm sự tăng trưởng của em bé trước khi sinh. Dù cho được sinh ra đủ tháng nhưng con của bạn có thể vẫn bị nhẹ cân. Con của bạn có thể bị sinh ra quá sớm (sinh non), trẻ sinh non thường gặp các vấn đề về sức khỏe. Hút thuốc có thể gây tổn hại đến sự phát triển của phổi và não của bé. Các tổn hại này có thể kéo dài suốt thời thơ ấu cho đến những năm tháng niên thiếu. Hút thuốc lá làm tăng gấp đôi nguy cơ chảy máu bất thường trong quá trình mang thai và sinh nở. Điều này có thể khiến cả bạn và con của bạn vào tình huống nguy hiểm. Hút thuốc làm tăng nguy cơ con của bạn bị dị tật bẩm sinh, bao gồm sứt môi, hở hàm ếch, hoặc cả hai. Hở hàm ếch là dị hình khe hở ở vùng vòm hầu làm thông nối khoang miệng với khoang mũi. Trẻ bị hở hàm ếch có thể gặp khó khăn khi ăn uống và có thể cần phải phẫu thuật. Con của những bà mẹ hút thuốc trong thời kỳ mang thai và trẻ sơ sinh phải tiếp xúc với khói thuốc sau khi sinh có nguy cơ bị đột tử sơ sinh cao hơn so với các trẻ khác không tiếp xúc với khói thuốc.

Sinh non ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của con bạn? Nếu bạn hút thuốc trong khi mang thai, bạn có nhiều khả năng sinh non. Trẻ sinh non là trẻ được sinh ra trước ngày dự kiến sinh 3 tuần hoặc sớm hơn nữa. Trẻ sinh non sẽ bị thiếu hụt một số giai đoạn phát triển trong tử cung vào những tuần cuối cùng của thời kỳ mang thai. Thời gian sinh non càng sớm trẻ càng có nguy cơ gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thậm chí là bị tử vong. Trẻ sinh non có thể bị gặp các vấn đề sau: Cân nặng sơ sinh thấp; nuôi dưỡng khó khăn; các vấn đề về hô hấp ngay sau sinh; các bệnh về hô hấp kéo dài suốt thời thơ ấu; bệnh bại não (tổn thương não gây ra các vấn đề về vận động và cơ năng); chậm phát triển (về ngôn ngữ, kỹ năng tư duy, hay chuyển động); các vấn đề thính giác hoặc thị giác. Trẻ sinh non thường phải nằm bệnh viện vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng ngay sau sinh.

Bỏ thuốc lá có lợi như thế nào cho bạn và con của bạn? Thời gian tốt nhất để bỏ hút thuốc lá là trước khi bạn có thai, nhưng bỏ thuốc bất cứ lúc nào trong khi mang thai cũng đều giúp con của bạn có được một khởi đầu cuộc sống tốt hơn. Hãy trao đổi với bác sĩ về những cách tốt nhất bỏ thuốc khi bạn đang mang thai hoặc đang cố gắng để có thai.

Khi bạn ngừng hút thuốc: Con của bạn nhận được nhiều oxy hơn, thậm chí chỉ sau 1 ngày. Con của bạn sẽ phát triển tốt hơn. Con của bạn là ít có khả năng được sinh ra quá sớm. Bạn sẽ có nhiều năng lượng và dễ thở hơn. Bạn sẽ ít có khả năng phát triển bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi, bệnh phổi và các bệnh khác liên quan đến hút thuốc lá.

Hỗ trợ bỏ thuốc trong khi mang thai: Hầu hết phụ nữ mang thai đang hút thuốc lá đều muốn bỏ thuốc, tuy nhiên điều đó chẳng dễ dàng. Hơn nữa, nếu bạn đang mang thai và vẫn còn hút thuốc, bạn có thể cảm thấy xấu hổ và cô đơn.

Những hỗ trợ thích hợp sẽ giúp phụ nữ mang thai vượt qua được giai đoạn bỏ thuốc lá đặc biệt khó khăn này. Môi trường không khói thuốc cho con của bạn khỏe mạnh. Trong khói thuốc lá có chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại có thể gây chết người. Vì vậy, môi trường không khói thuốc rất quan trọng. Khi con của bạn không phải tiếp xúc với khói thuốc, bạn có thể hy vọng con của bạn sẽ ít bị ho và cảm lạnh hơn; ít có nguy cơ bị viêm phế quản, viêm phổi (các bệnh về phổi); ít bị nhiễm trùng tai; ít bị hen suyễn và các vấn đề về hô hấp.

THÁI TUYỀN (CDC LÂM ĐỒNG)