Tất bật cho mùa ly tết

Để cung ứng cho thị trường hoa lily tết năm Tân Sửu 2021, những ngày này, các nhà vườn trồng ly tại Đà Lạt đã bắt đầu rục rịch xử lý đất, ủ giá thể để kịp xuống giống lily đúng thời vụ.

Nhà vườn tại Thái Phiên dọn dẹp luống giá thể cũ để xuống xơ dừa, ủ giá thể mới

Mùa hoa tết là mùa được nông dân trông đợi nhất trong năm, chỉ còn gần 4 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2021, để kịp xuống giống đúng thời vụ, hoa nở đúng dịp tết, những ngày qua, không khí ở các làng hoa tại TP Đà Lạt đã trở nên nhộn nhịp, tất bật hơn hẳn. Riêng các nhà vườn chuyên canh hoa ly đều đã rục rịch xử lý đất, ủ giá thể để kịp xuống giống.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm trồng chuyên canh hoa ly, gia đình ông Bạch (59 tuổi) được xem là một trong những nhà vườn sản xuất, phân phối hoa ly lớn của địa phương. Con trai ông, anh Hồ Vũ Quốc Hùng đứng ra thành lập Công ty TNHH Hoa Chi An, đóng chân tại Thái Phiên, Phường 12, TP Đà Lạt, ông Bạch chịu trách nhiệm trồng và cung cấp hoa cho công ty.

Ông Bạch chia sẻ, để đáp ứng nhu cầu cho thị trường hoa tết, những ngày qua, nhà vườn đang bận rộn xuống xơ dừa, tưới nước rửa chất xơ dừa, trộn phân để ủ giá thể kịp xuống giống ly tết. Khoảng hơn 10 ngày từ ngày ủ giá thể, ông sẽ xuống 2 đợt củ giống. Cụ thể, từ ngày 6 đến ngày 10/9 Âm lịch (ÂL) nhà vườn xuống giống các loại ly dài ngày như ly kép (3 tháng 15 ngày sẽ nở) và từ ngày 20 đến 30/9 (ÂL) sẽ xuống các loại ly ù ngắn ngày (90 ngày nở hoa).

Ngày tết, nhu cầu thị hiếu của người mua thường tăng cao, do vậy, nhà vườn thường chọn xuống các giống ly ù vàng, ù đỏ và ly kép, những giống ly nhiều tai và kích cỡ lớn.

Vụ hoa tết năm nay, gia đình ông Bạch xuống khoảng 70 ngàn củ/1 ha đất, ít hơn 50 ngàn củ so với tết năm ngoái. Lý giải điều này, ông Bạch cho biết, nguyên do là vì vụ ly tết năm ngoái, nhà vườn chỉ tiêu thụ được khoảng 70% số lượng hoa ly trồng được. Năm nay, cũng vì lý do e ngại ảnh hưởng dịch bệnh nên ông xuống giống vừa đủ “để ăn chắc”.

Mặt khác, “theo kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa, tôi có dự cảm thời tiết năm nay sẽ nóng sớm hơn, hoa sẽ nở sớm. Do vậy, tôi xuống giống vừa đủ và thường xuyên theo dõi thời tiết”, ông Bạch nói.

Hiện tại, ông Bạch dành 1 ha trồng chuyên canh hoa ly giá thể, nhà vườn được đầu tư nhà kính chắc chắn, có hệ thống quạt gió, hệ thống đèn, tưới nước tự động. Để đón khách đến tham quan hoa, ông Bạch còn đầu tư nhà trưng bày các loại hoa ly cho khách dễ dàng lựa chọn. Hoa ly của ông được đưa đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt, hoa ly ở đây còn vượt qua được nhiều kiểm định gay gắt để xuất sang Nhật Bản.

Được biết, từ năm 2015 trở lại đây, nhiều hộ trồng hoa ly tại làng hoa Thái Phiên đã chuyển từ trồng ly đất sang trồng Ly giá thể. Ông Hồ Ngọc Dinh - Chủ tịch Hội Nông dân Phường 12 chia sẻ: “Tuy chi phí đầu tư làm hoa ly giá thể khá cao, nhưng lợi ích làm được lâu dài, canh tác được nhiều lần, hoa đạt và to, đẹp, ít sâu bệnh hơn”.

Ông Dinh cho biết, hiện Phường 12 có khoảng 80 hộ trồng hoa ly với tổng diện tích là 10 ha. Vụ ly tết này, địa phương dự kiến trồng khoảng 15 ha, với khoảng 4,5 triệu củ giống. Vì vụ hoa ly tết thường cho thu nhập cao, nên nhiều hộ trồng hoa cúc dành một phần diện tích để trồng ly, do vậy diện tích hoa ly cho vụ tết tăng hơn 5 ha so với vụ thường.

Cùng chung không khí tất bật của làng hoa Thái Phiên, tại làng hoa Vạn Thành, nhiều nhà vườn cũng đã bắt đầu xử lý đất chuẩn bị xuống giống cho vụ hoa tết. Anh Nguyễn Hùng Vỹ (44 tuổi), tổ dân phố Vạn Thành, Phường 5, TP Đà Lạt cho biết, gia đình anh trồng ly trên đất, vụ hoa tết năm nay, anh dành riêng 1 ha đất để trồng ly tết.

Anh Vỹ chia sẻ: “Theo kinh nghiệm, tôi đoán năm nay sẽ lập đông sớm, khoảng gần cuối năm, gần tết thời tiết có khả năng ấm hơn, hoa sẽ nở nhanh. Vì vậy mà mấy ngày nay, nhà vườn cũng đang gấp rút xử lý đất, ủ đất để xuống kịp củ giống ly”.

Vụ ly tết năm nay, gia đình anh Vỹ sẽ xuống khoảng từ 150 nghìn - 180 nghìn củ giống. Các củ giống đều để trữ sẵn trong kho lạnh, đến ngày 10/9 (ÂL) anh xuống giống loại ly kép dài ngày, từ ngày 20 đến cuối tháng 9 (ÂL) anh sẽ xuống loại ly ù ngắn. Anh Vỹ cho biết, anh đầu tư gần 2 tỷ đồng cho vụ ly tết này nên hi vọng thời tiết, giá cả ủng hộ, người mua cũng không chọn những ngày 29, 30 tết để mua như năm ngoái.

Theo ông Nguyễn Đức Học, Chủ tịch Hội Nông dân Phường 5, cho đến hiện tại, làng hoa Vạn Thành chỉ có khoảng 3 ha trồng ly tết, giảm khoảng 70% so với diện tích trồng năm ngoái. “Tết năm ngoái, phải có đến khoảng 10 ha trồng ly tết, nhưng năm nay, do nông dân lo sợ ảnh hưởng dịch bệnh nên tâm lý dè chừng khiến diện tích trồng ly tết giảm mạnh”, ông Học cho biết.

NHẬT QUỲNH