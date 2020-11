Thăm hỏi, tặng quà gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông

(LĐ online) - Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, trong 3 ngày (3, 4 và 5/11), Ban An toàn giao thông tỉnh do ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở giao thông Vận tải, Phó Ban thường trực Ban An toàn gia thông tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành liên quan đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Trương Hữu Hiệp và lãnh đạo TP Đà Lạt thăm hỏi, động viên vợ nạn nhân Nguyễn Văn Tài (Ngô Văn Sở, Đà Lạt)

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh cùng với lãnh đạo các huyện, thành phố đã đến thăm 15 gia đình nạn nhân, động viên và tặng quà, tiền mặt hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại thành phố Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc và Đạ Huoai. Đây là các gia đình có nạn nhân không may vừa bị tử vong do tai nạn giao thông nhưng có hoàn cảnh khó khăn, hoặc các gia đình neo đơn.

Ông Trương Hữu Hiệp và lãnh đạo huyện Đức Trọng thăm hỏi, tặng quà cha mẹ nạn nhân Thạch Thanh Phương

Tại các gia đình, đại diện Ban An toàn giao thông đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát, đau thương của các gia đình, bày tỏ mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống.

Thăm hỏi, tặng quà cha mẹ nạn nhân Rơ Ông Ha Drây (Đưng K’nớ, Lạc Dương)

Ngoài ra, tại các nơi đến thăm và tặng quà, đại diện Ban An toàn giao thông đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống; đề nghị gia đình biến nỗi đau thành hành động, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật An toàn giao thông, nhất là giao thông đường bộ để đảm bảo giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tổn thất về người, tài sản do tai nạn giao thông gây ra.

NGUYỄN NGHĨA