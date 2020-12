Đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Sáng 15/12, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân phát động cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021.

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ phát động

Tại TP Bảo Lộc, dự và chỉ đạo tại lễ phát động có Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc. Tại huyện Lâm Hà, Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh về dự lễ ra quân và chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Tại lễ phát động, công an các địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc tham gia lễ phát động cao điểm tấn công, trấm áp các loại tội phạm

Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã quán triệt: Thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, tình hình ANTT sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động; hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông đã bắt đầu có chiều hướng gia tăng. Vào tháng 1/2021 sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Vì vậy, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trong thời gian tới là hết sức nặng nề, khó khăn. Để chủ động giữ vững ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an TP Bảo Lộc cần xác định đợt cao điểm này là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đảm bảo ổn định tình hình ANTT phục vụ cho Nhân dân bình yên vui Xuân, đón Tết.

Lâm Hà ra quân đợt tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Lâm Hà

Do vậy, lực lượng Công an phải chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác đảm bảo ANTT tại địa phương; giải quyết tốt các vấn đề ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để xảy ra bất ngờ, bị động trong mọi tình huống. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình để triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các hoạt động chống phá của kẻ địch. Tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137 ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, kiên quyết không để tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và các lễ hội đầu năm. Tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là lực lượng tuyến đầu trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Qua đó, kịp thời động viên, khen thưởng để khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công an huyện Đạ Huoai diễu hành sau lễ phát động Công an huyện Đạ Tẻh tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại phạm dịp cuối năm Công an huyện Bảo Lâm tổ chức lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm. Ảnh: Quốc Tuấn

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Công an các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên cũng đồng loạt tổ chức phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT, an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã triển khai hoạt động trên địa bàn các xã, thị trấn

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND TP Bảo Lộc đã trao tặng Công an TP Bảo Lộc nguồn kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm đảo bảo ANTT dịp cuối năm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc diễu hành tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội sau lễ phát động

KHÁNH PHÚC - HỒNG THẮM