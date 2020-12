Kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ, chiến sỹ công an Đam Rông

(LĐ online) - Ngày 31/12, tại trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Đam Rông tổ chức kiểm tra thực hành bắn đạn thật súng ngắn CZ83 đối với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Lực lượng Công an huyện Đam Rông tham gia kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn CZ83

Theo kế hoạch, 90 cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng tham gia kiểm tra bắn súng ngắn CZ83. Theo đó, mỗi chiến sỹ được bắn 6 viên; trong đó, 3 viên bắn thử và 3 viên bắn thật với khoảng cách 25 m, tư thế bắn 1 tay đối với nam và 2 tay đối với nữ.

Thông qua đợt kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu; trình độ, khả năng sử dụng các loại vũ khí, thiết bị hiện có được trang bị của đơn vị; tư thế bắn và thôi bắn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ.

Đặc biệt là việc nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Đồng thời, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, giúp lãnh đạo Công an huyện tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo sự chuyển biến cơ bản vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

THÂN HIỀN - HOÀNG SA