Thấy CSGT kiểm tra, cả chục xe ben đồng loạt ngừng chạy

(LĐ online) - Ngày 9/12, Đội Cảnh sát Giao thông –Trật tự (CSGT-TT), Công an TP Đà Lạt phối hợp với Thanh tra giao thông, Sở GTVT tỉnh tiến hành kiểm tra các phương tiện, trọng tâm là xe ben chuyên chở vật liệu xây dựng tại nút giao thông Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân (Phường 5, TP Đà Lạt).

CSGT phối hợp với thanh tra giao thông kiểm tra một số phương tiện tại tỉnh lộ 725

Tuy nhiên, điều đáng nói là lực lượng chức năng chỉ dừng và kiểm tra được một số phương tiện. Sau đó ít phút, khi biết có lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm, các tài xế “cố thủ” ngừng chạy tại một số khu vực như mỏ đá, trạm trộn bê tông và không di chuyển phương tiện ra ngoài.

Ngoài ra, trục đường tỉnh lộ 725, hướng huyện Lâm Hà lên TP Đà Lạt hằng ngày các xe ben nối đuôi nhau chở đá, cát lên Đà Lạt sau khi lực lượng chức năng lập điểm kiểm tra cũng trở nên... vắng tanh. Các tài xế đã thông báo cho nhau, tấp xe vào đường nhánh, đậu yên để “né” sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Đà Lạt đã mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội từ ngày 15/12/2020 - 28/2/2021.

Lực lượng CSGT-TT Công an TP Đà Lạt trong những ngày tới sẽ liên tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những phương tiện phạm vi, phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của Nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

