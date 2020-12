Theo chân cảnh sát truy quét xe máy độ, chế

(LĐ online) - Màn đêm buông xuống, trong cái giá lạnh của phố núi B’Lao dịp Giáng sinh, chúng tôi có dịp theo chân lực lượng cảnh sát 141 Công an TP Bảo Lộc trong những bộ thường phục gắn bộ đàm xuyên đêm truy quét, xử lý xe máy độ, chế khắp các tuyến đường trung tâm thành phố.

Tạm giữ các xe máy độ, chế làm thay đổi kết cấu, kiểu dáng mất an toàn giao thông

Đêm 23/12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ liên lực lượng 141 Công an TP Bảo Lộc, gồm (CSGT, trật tự, hình sự, ma túy, kinh tế và công an các xã, phường) được chia thành nhiều tổ công tác lên đường truy quét, xử lý thanh, thiếu niên điều khiển xe máy, xe mô tô phân khối lớn độ chế gây mất an toàn giao thông. 19 giờ 30 phút, các tổ công tác 141 Công an TP Bảo Lộc xuất phát lên đường. Tổ công tác chúng tôi tham gia có 5 cán bộ, chiến sĩ và tất cả đều mặc thường phục. Suốt đường đi, máy bộ đàm của các trinh sát liên tục hoạt động. Tất cả là những cuộc gọi đến từ các cán bộ, chiến sĩ trong các tổ công tác báo khi phát hiện có xe vi phạm.

Lần theo các tiếng nẹt pô trong màn đêm, các trinh sát nhanh chóng định vị được những chiếc xe máy độ, chế. Ghi nhận cho thấy, hầu hết các xe máy, xe mô tô phân khối lớn mà các trinh sát hướng tới là xe độ, chế thay pô, xoáy nòng, đôn dên… làm thay đổi kết cấu, hình dáng xe. Các xe độ, chế này đều do các thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 16 - 25 tuổi điều khiển thường xuyên chạy tốc độ cao, lạng lách, đáng võng, rú ga, nẹt pô khiến người đi đường sợ hãi.

Các thanh, thiếu niên điều khiển xe máy độ chế tập trung tại Công viện TP Bảo Lộc bị lực lượng 141 Công an thành phố kiểm tra, bắt giữ xe

Khi bị công an bất ngời áp sát, chặn đầu yêu cầu dừng xe phần lớn các thanh, thiếu niên biết không thể thoát nên đành chấp nhận bị đưa xe về đồn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng ghi nhận không ít trường hợp bất hợp tác tìm cách gọi điện cầu cứu gia đình, người thân quen. Song với quyết tâm truy quét tận gốc và xử lý triệt để các xe máy, xe mô tô độ, chế gây mất an toàn giao thông, các cuộc gọi “cầu cứu” của người vi phạm đều bị các trinh sát từ chối.

Trong suốt nhiều giờ đồng hồ theo chân các trinh sát lực lượng 141 Công an TP Bảo Lộc tuần tra, truy quét, xử lý xe máy độ, chế vi phạm an toàn giao thông, chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều thanh, thiếu niên manh động. Tuy đã mặc thường phục, nhưng với sự tinh quái, nhiều đối tượng vi phạm vẫn nhận ra, bất chấp rú ga hết cỡ bỏ chạy với tốc độ cao, rồi nẹt pô inh ỏi thách thức công an. Đối với những trường hợp này, các trinh sát được chỉ đạo không truy đuổi nhằm tránh gây tai nạn đối với người tham gia giao thông. Ngay sau đó, qua bộ đàm, thông tin những đối tượng này được chuyển tới các tổ công tác khác. Lập tức, nhiều phương án phối hợp được các trinh án triển khai bám theo các đối tượng. Trong khi người vi phạm nghĩ mình đã qua mặt được công an nên tấp xe vào các quán cà phê, quán nhậu, hay các khu vực công cộng như Quảng trường 28/3, Công viên thành phố… với vẻ hả hê thì ngay lập tức các trinh sát xuất hiện không chế giữ xe.

Các lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý các xe độ chế sau khi bị bắt giữ đưa về trụ sở công an

Hơn 24 giờ đêm về khuya, khi người dân đã chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc các tổ công tác truy quét xe độ, chế gây mất an toàn giao thông của Công an TP Bảo Lộc tạm dừng. Chúng tôi cùng các trinh sát quay về trụ sở công an. Tại đây, các công việc xử lý vi phạm tiếp tục được triển khai. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ lại thay nhau kiểm tra các xe độ, chế vừa giữ; đồng thời, làm việc với người vi phạm để lập biên bản xử lý.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP Bảo Lộc, cho biết: “Sau 4 đêm liên tục ra quân truy quét, chúng tôi đã bắt giữ gần 70 xe máy độ chế; trong đó, có 3 mô tô phân khối lớn. Riêng đêm 23/12, số xe độ, chế được chúng tôi bắt giữ là 21 chiếc. Kết quả của đêm nay như vậy là thành công. Để giải quyết triệt để tình trạng trên, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý tận gốc xe máy, xe mô tô độ, chế. Từ đó, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn để mang lại sự bình yên cho Nhân dân an tâm vui xuân, đón tết”.

HẢI ĐƯỜNG