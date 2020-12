Thu phí tự động không dừng gấp rút về đích

Trạm thu phí Định An (tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn) đã bắt đầu triển khai thu phí ETC. Theo lãnh đạo Công ty TNHH Hùng Phát, đơn vị quản lý tuyến cao tốc này cho biết, quá trình triển khai dán thẻ cho các phương tiện đã được tiến hành gấp rút để đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Đến nay, các phương tiện nào đã dán thẻ và có tài khoản thanh toán có thể đi vào làn thu phí tự động không dừng, xe sẽ được tự động nhận diện, trừ tiền trong tài khoản mà không phải dừng lại để mua vé giấy.

Ông Nguyễn Đình Trưởng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát cho biết, thực hiện Chỉ thị số 39 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng và Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức này tại Trạm thu phí Định An, thuộc đường cao tốc Liên Khương - Prenn của UBND tỉnh; Công ty TNHH Hùng Phát đã phối hợp với Công ty VETC triển khi dán thẻ thu phí tự động không dừng VETC cho chủ phương tiện trên toàn tỉnh tại Trạm thu phí Định An và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Phí công ty cũng gửi thông báo và đặc biệt lưu ý các phương tiện sử dụng vé tháng, vé quý đưa xe đến trạm thu phí để dán thẻ thu phí tự động trước ngày 14/12/2020, bởi từ 6h ngày 14/12/2020, trạm thu phí chỉ áp dụng 1 hệ thống thu phí tự động không dừng ETC cho các loại xe sử dụng vé tháng, vé quý và không bán vé giấy.

Theo đó, tại đầu ra và đầu vào của trạm thu phí có bố trí làn chỉ dành cho phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí ETC song song với làn thu phí hỗn hợp. Trước các trạm thu phí có lắp đặt biển báo chỉ dẫn làn thu phí ETC, gần khu vực trạm thu phí có biển báo, sơn kẻ đường phản quang ghi rõ làn ETC, làn hỗn hợp để người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận diện.

Lợi ích kép

Việc đưa công nghệ này vào áp dụng ở các trạm thu phí không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho chủ phương tiện mà còn mang lại nhiều lợi ích to lớn cho xã hội. Với chủ trương đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và phân luồng giao thông, việc kiên quyết triển khai đúng tiến độ thu phí tự động không dừng ở tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn giúp Nhà nước xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia, sớm đồng bộ hóa các dịch vụ quản lý đô thị và giao thông thông minh. Theo tính toán của các chuyên gia tài chính, tổng lợi ích kinh tế - xã hội mà hệ thống thu phí tự động đường bộ ETC mang lại cũng sẽ giúp tiết kiệm được 3.400 tỷ đồng/năm. Áp dụng hoàn chỉnh hệ thống thu phí tự động không dừng này, các nhà đầu tư BOT cũng tránh được thất thoát và minh bạch trong việc thu phí.

Còn đối với các chủ phương tiện, so với việc dừng tại các trạm thu phí để mua vé thì việc áp dụng hệ thống thu phí tự động không dừng cũng mang lại rất nhiều lợi ích mà ai cũng có thể nhìn thấy. Đó là các chủ phương tiện sẽ tiết kiệm thời gian khi không phải dừng để mua vé, giảm hao mòn phương tiện và tăng tuổi thọ động cơ khi không phải dừng và tăng tốc trở lại lúc đi qua trạm; góp phần vào việc giảm ô nhiễm khí thải. Không phải sử dụng tiền mặt, nhận vé giấy, nhận tiền thừa cũng giúp giảm lây truyền các dịch bệnh như dịch COVID-19 hiện nay.

Bên cạnh đó, chủ phương tiện cũng dễ dàng quản lý chi phí bằng việc trả phí đường bộ cho mỗi phương tiện thông qua một tài khoản giao thông; Sử dụng hóa đơn điện tử nên có thể tra cứu dễ dàng mọi lúc mọi nơi, không sợ mất hóa đơn và không lo phải lưu trữ hóa đơn như hóa đơn giấy thông thường.

Theo Công ty TNHH Hùng Phát, các kênh nạp tiền vào tài khoản giao thông hiện rất đa dạng, chủ phương tiện có thể nạp tiền mọi lúc mọi nơi để sử dụng dịch vụ tại tất cả các quầy giao dịch của các ngân hàng, các điểm dịch vụ của VETC, các trạm thu phí đã triển khai dịch vụ ETC, các trung tâm đăng kiểm, các quầy giao dịch của Viettel; các kênh nạp tiền Online như Internet banking/Mobile banking (App của các Ngân hàng), App VETC; các ví điện tử: Momo, Vimo, Zalopay, ngân lượng, Ví việt, Viettelpay,... Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, việc dán thẻ lần đầu và mở tài khoản giao thông hiện được Công ty VETC thực hiện miễn phí tại các điểm cung cấp dịch vụ của Công ty VETC.

Ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39 về việc thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, các trạm BOT mới phải có hệ thống thu phí không dừng (ETC) thì mới được bắt đầu thu phí. Với các trạm cũ đã thu phí thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020, phải lắp đặt hệ thống, chuyển sang thu phí không dừng. Mỗi trạm sẽ phải duy trì ít nhất một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều để phục vụ các xe chưa dán thẻ, nhưng sẽ phải dần chuyển sang là làn không dừng.

