Xử lý vụ học sinh nghi ngộ độc hóa chất từ đồ chơi

(LĐ online) - Ngày 18/12, BSCKII Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng cho biết: Vụ học sinh nghi ngộ độc hóa chất do thổi bong bóng không phải là ngộ độc thực phẩm cho nên cần sự phối hợp của nhiều ngành: Công an, y tế, giáo dục để truy xuất nguồn gốc sản phẩm gây ngộ độc và có biện pháp khuyến cáo Nhân dân, học sinh phòng ngộ độc do hóa chất từ đồ chơi.

Bong bóng dạng keo thổi bằng ống hút. Ảnh minh họa

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, qua báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế Lâm Hà, kết quả điều tra ban đầu vụ nghi ngộ độc hóa chất do thổi bong bóng bằng ống hút tại Trường THCS Đông Thanh, hiện tại Công an xã Đông Thanh đang lưu giữ 2 tuýp keo phục vụ cho công tác điều tra, bao bì của nhãn mác thu được có thành phần chính là Poly Vinyl Acetate.

Theo lời khai của học sinh, vào trưa 9/12, một số học sinh trên đường đến trường có ghé vào quầy tạp hóa trước cổng trường mua đồ chơi trẻ em là bong bóng thổi bằng ống và cùng nhau thổi trước giờ vào lớp. Khoảng 14 giờ ngày 9/12 các em học sinh này xuất hiện có triệu chứng đau đầu, đau họng, ho, buồn nôn, thể trạng mệt nên xin thầy cô giáo nghỉ học và ra về.

Liên quan vụ việc có 24 học sinh khối 6 và khối 7 của Trường THCS Đông Thanh đã được Trạm Y tế xã khám và theo dõi sức khỏe với chẩn đoán nghi do ngộ độc do tiếp xúc hóa chất bong bóng thổi. Tổng số khám là 24 trẻ; trong đó, có 14 trẻ trực tiếp thổi bóng, 6 trẻ đứng gần hít phải không khí khi bóng vỡ và 4 trẻ không tiếp xúc. Ghi nhận 20 trẻ tiếp xúc với hóa chất thổi bong bóng có các triệu chứng đau đầu, sốt, ho, đau bụng, đau họng, mệt mỏi, buồn nôn. Tất cả các trẻ đều không có biểu hiện khó thở, tiêu chảy. Đến 15 giờ ngày 11/12, tổng số 20 em học sinh này đều tỉnh táo và ổn định sức khỏe.

Ngành y tế đề xuất biện pháp xử lý: Đối với phụ huynh học sinh, cần tiếp tục theo dõi sức khỏe học sinh và an tâm điều trị theo yêu cầu của bác sĩ (các cháu bị viêm đường hô hấp trên, khi thấy biểu hiện bất thưởng đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị).

Đối với trường học, tiếp tục theo dõi học sinh và tuyên truyền cho học sinh không nên sử dụng bong bóng thổi (đồ chơi trẻ em). Khi học sinh có triệu chứng bất thường báo ngay cho cơ sở y tế và chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết.

Đối với Trạm Y tế xã, tiếp tục theo dõi sức khỏe các cháu có tiếp xúc. Phối hợp trường học và các ban ngành tiếp tục tuyên truyền cho Nhân dân về phòng ngừa ngộ độc, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng. Hàng ngày, báo cáo về Trung tâm Y tế huyện tình hình sức khỏe các trẻ có tiếp xúc và các trường hợp phát sinh.

Đối với chính quyền địa phương, giám sát chặt chẽ các quầy tạp hóa, khuyến cáo không nên bán các đồ chơi trẻ em có yếu tố nguy cơ gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

AN NHIÊN