Bắc Bộ bắt đầu đợt thời tiết rét đậm, rét hại cường độ mạnh

Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, không khí lạnh di chuyển nhanh khiến Bắc Bộ sẽ bắt đầu đợt rét đậm, rét hại từ ngày 7/1, nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, có nơi dưới 0 độ có mưa tuyết...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ sẽ bắt đầu đợt rét đậm, rét hại từ ngày 7/1. Không khí lạnh mạnh di chuyển nhanh, sáng 7/1 sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ.

Trong ngày 7/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, từ đêm, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Các cơ quan chức năng, địa phương cần thông báo, khuyến cáo đến các khu vực có khả năng xuất hiện tuyết, băng giá để người dân và khách du lịch thực hiện các biện pháp phòng, chống, đảm bảo sức khỏe. Các cơ sở lưu trú vùng núi đặc biệt chú ý khuyến cáo du khách khi tham quan tại các khu vực nguy hiểm hoặc ra ngoài trời.

Trên các tuyến đường trơn trượt, ngành giao thông-vận tải cũng nên có biện pháp hạn chế tốc độ phương tiện tham gia lưu thông vì tầm nhìn sẽ bị giảm, phản ứng của người tham gia giao thông không được như trạng thái bình thường.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 7/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 14-17 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 17-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 13-16 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, cao nhất 13-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, riêng phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét, riêng phía Bắc đêm trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

