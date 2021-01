Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục rét hại, học sinh nhiều nơi phải nghỉ học

Do nhiệt độ xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiều trường học ở Bắc Bộ cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian học muộn hơn 1 giờ so với quy định.

Nông dân che phủ nylon để chống rét cho mạ xuân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/1, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế 9-12 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét. Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Do nhiệt độ xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiều trường học ở Bắc Bộ cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian học muộn hơn 1 giờ so với quy định.

Ngày 11/1, tỉnh Lai Châu có 132 trường học trên địa bàn tại bảy huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên và thành phố Lai Châu được bố trí cho học sinh nghỉ học, trong đó có 59 trường mầm non, 40 trường tiểu học, 32 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông.

Từ đầu mùa Đông đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chỉ đạo các trường trên địa bàn cho hơn 12.000 học sinh các cấp tạm nghỉ học để đảm bảo sức khỏe trước diễn biến xấu của thời tiết.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 11/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 10-13 độ C, có nơi trên 13 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 10-13 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, cao nhất 11-13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, phía Nam có nơi trên 12 độ C; cao nhất 11-14 độ C, phía Nam có nơi trên 14 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C, phía Nam 19-22 độ C; cao nhất 20-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, miền Tây 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

(Theo TTXVN)